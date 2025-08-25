Jaldo: "La gente se aferra a un gobierno provincial que llega con soluciones concretas"

En el marco de una intensa jornada de trabajo en la ciudad de Famaillá, el gobernador Osvaldo Jaldo destacó la inversión en obras de infraestructura, seguridad y embellecimiento que lleva adelante la gestión local para potenciar el turismo, “esa industria sin chimeneas que genera recursos pero, sobre todo, puestos de trabajo para los tucumanos”.
Tras recorrer distintos puntos de la ciudad junto al intendente Enrique Orellana, el mandatario encabezó un masivo encuentro de mujeres acompañado por la senadora nacional Sandra Mendoza, la legisladora provincial Patricia Lizárraga, el vicegobernador Miguel Acevedo, el ministro del Interior Darío Monteros, las diputadas nacionales Gladys Medina y Elia Fernández, y el legislador Javier Noguera, además de dirigentes y referentes territoriales de la zona.
“Hoy la gente se aferra a un gobierno provincial que llega con soluciones concretas. Están cansados de promesas vacías de la oposición. Nosotros vamos a seguir gobernando el lunes 27, porque tenemos hechos a la vista en un contexto nacional de crisis. En Tucumán seguimos trabajando, invirtiendo y estando al lado de la gente los 365 días del año”, afirmó Jaldo.
El mandatario agradeció el acompañamiento de la multitud de mujeres que participaron del encuentro y aseguró que “juntos vamos a seguir cambiando Tucumán y mejorando la calidad de vida de cada vecino”.
Por su parte, la legisladora Patricia Lizárraga valoró la masiva participación femenina en la jornada:“Cerramos un importante encuentro con mujeres que son sostén de familia, militantes y trabajadoras incansables. Durante todo el día estuvimos acompañando con acciones concretas en lo social y ahora compartiendo este té de mujeres, siempre con el respaldo a nuestro gobernador y a la lista de diputados nacionales que nos representa”.
El acto en Famaillá se enmarca dentro de la campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre, donde el oficialismo provincial apuesta a consolidar el acompañamiento popular y ratificar el rumbo de gestión.