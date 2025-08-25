Secciones
Política

Jaldo: "La gente se aferra a un gobierno provincial que llega con soluciones concretas"

El gobernador encabezó en Famaillá un multitudinario encuentro con mujeres.

Jaldo: La gente se aferra a un gobierno provincial que llega con soluciones concretas
Hace 8 Min

En el marco de una intensa jornada de trabajo en la ciudad de Famaillá, el gobernador Osvaldo Jaldo destacó la inversión en obras de infraestructura, seguridad y embellecimiento que lleva adelante la gestión local para potenciar el turismo, “esa industria sin chimeneas que genera recursos pero, sobre todo, puestos de trabajo para los tucumanos”.

Tras recorrer distintos puntos de la ciudad junto al intendente Enrique Orellana, el mandatario encabezó un masivo encuentro de mujeres acompañado por la senadora nacional Sandra Mendoza, la legisladora provincial Patricia Lizárraga, el vicegobernador Miguel Acevedo, el ministro del Interior Darío Monteros, las diputadas nacionales Gladys Medina y Elia Fernández, y el legislador Javier Noguera, además de dirigentes y referentes territoriales de la zona.

“Hoy la gente se aferra a un gobierno provincial que llega con soluciones concretas. Están cansados de promesas vacías de la oposición. Nosotros vamos a seguir gobernando el lunes 27, porque tenemos hechos a la vista en un contexto nacional de crisis. En Tucumán seguimos trabajando, invirtiendo y estando al lado de la gente los 365 días del año”, afirmó Jaldo.

El mandatario agradeció el acompañamiento de la multitud de mujeres que participaron del encuentro y aseguró que “juntos vamos a seguir cambiando Tucumán y mejorando la calidad de vida de cada vecino”.

Por su parte, la legisladora Patricia Lizárraga valoró la masiva participación femenina en la jornada:“Cerramos un importante encuentro con mujeres que son sostén de familia, militantes y trabajadoras incansables. Durante todo el día estuvimos acompañando con acciones concretas en lo social y ahora compartiendo este té de mujeres, siempre con el respaldo a nuestro gobernador y a la lista de diputados nacionales que nos representa”.

El acto en Famaillá se enmarca dentro de la campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre, donde el oficialismo provincial apuesta a consolidar el acompañamiento popular y ratificar el rumbo de gestión.

Temas Osvaldo JaldoMariano Javier NogueraMiguel AcevedoGladys MedinaPatricia LizárragaDarío MonterosElia Fernández de Mansilla
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo supervisó obras en Monteros y reafirmó el compromiso con la seguridad y el desarrollo

Jaldo supervisó obras en Monteros y reafirmó el compromiso con la seguridad y el desarrollo

“El superávit debe volcarse en salud, educación y seguridad”, dijo Jaldo

“El superávit debe volcarse en salud, educación y seguridad”, dijo Jaldo

Si Jaldo consigue tres bancas, los tucumanos deberían ir otra vez a las urnas

Si Jaldo consigue tres bancas, los tucumanos deberían ir otra vez a las urnas

Lo más popular
Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”
1

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoría para defenderse
2

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoría para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
3

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
4

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
5

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Javier Milei: Al Gobierno no le falta política, los de enfrente quieren romper todo
6

Javier Milei: "Al Gobierno no le falta política, los de enfrente quieren romper todo"

Más Noticias
Presuntas coimas: uno de los dueños de Suizo Argentina se presentó en Comodoro Py y entregó su celular

Presuntas coimas: uno de los dueños de Suizo Argentina se presentó en Comodoro Py y entregó su celular

Javier Milei: Al Gobierno no le falta política, los de enfrente quieren romper todo

Javier Milei: "Al Gobierno no le falta política, los de enfrente quieren romper todo"

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

El escándalo de los audios: Eduardo Lule Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

El escándalo de los audios: Eduardo "Lule" Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoría para defenderse

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoría para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Juicio contra “la banda de los copitos”: excarcelado y arrepentido

Juicio contra “la banda de los copitos”: excarcelado y arrepentido

Comentarios