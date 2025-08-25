Jaldo: "La gente se aferra a un gobierno provincial que llega con soluciones concretas"

Por su parte, la legisladora Patricia Lizárraga valoró la masiva participación femenina en la jornada:“Cerramos un importante encuentro con mujeres que son sostén de familia, militantes y trabajadoras incansables. Durante todo el día estuvimos acompañando con acciones concretas en lo social y ahora compartiendo este té de mujeres, siempre con el respaldo a nuestro gobernador y a la lista de diputados nacionales que nos representa”.