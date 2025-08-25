Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
San Martín de Tucumán
Un sueño que no se apaga: la peña Mariano Campodónico pinta de rojo y blanco a Buenos Aires
Fundada en 2024, reúne a tucumanos que transforman la nostalgia en pasión. Aunque entren de neutrales, cada partido los encuentra latiendo como si estuvieran en La Ciudadela.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
TODOS JUNTOS. Los fanáticos del "Santo" esperan espectantes el inicio del partido. Foto de María Sofía Lucena/ENVIADA ESPECIAL PARA LA GACETA.
Por
Maria Sofia Lucena
Hace 31 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Club Atlético All Boys de Floresta
Primera Nacional
San Martín
Mariano Campodónico
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”
Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoría para defenderse
Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
Javier Milei: "Al Gobierno no le falta política, los de enfrente quieren romper todo"
Más Noticias
Un cardiólogo contó cómo reconoció un infarto con un signo que pocos conocen
Nicolás Laméndola, el jugador número 12 de Lucas Pusineri
Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”
Esta es la presión arterial que deben tener las personas mayores de 60 años, según un estudio
Nico Vázquez y Gime Accardi: el sorpresivo gesto después de divorciarse
Mirtha Legrand condenó la actitud de Gimena Accardi y dejó helados a los invitados con su comentario
Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoría para defenderse
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más