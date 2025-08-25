Comienzan a repavimentar la ruta 344, en el sur

En paralelo a la infraestructura vial, hubo otros movimientos en el área de Obras Públicas. Por un lado, se firmó el acta de reinicio de los trabajos por el proyecto del nuevo edificio del Registro Civil, en 24 de Septiembre al 800. Con esto, tras largos meses de paralización, se encuentran corriendo los plazos para la ejecución de esta obra, que había sido planteada por la Nación pero finalmente pasó a manos de la Provincia. Por otra parte, se firmó el contrato para la construcción de la nueva escuela secundaria de San Pedro de Colalao, con una inversión cercana a los $3.000 millones. La idea es que esta semana se dé inicio a estas tareas.