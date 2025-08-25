Comienzan a repavimentar la ruta 344, en el sur

El Poder Ejecutivo (PE) dio inicio a las obras de repavimentación en la ruta provincial 344, en el tramo que une Monteros con las comunas rurales de Los Sosa y de Soldado Maldonado.
Los trabajos incluyen la renovación “a nuevo” de un total de 6,5 kilómetros de carretera, según el informe del Ministerio de Obras Públicas que conduce Marcelo Nazur. “Las obras incluyen la repavimentación y trabajos de señalización, claves para garantizar una circulación más segura”, indicaron en esta cartera. Y enfatizaron “la decisión del Gobierno de Osvaldo Jaldo de seguir invirtiendo en caminos que mejoren la seguridad vial y la conectividad en el interior de la provincia”.
Los trabajos, que se ejecutan a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se solventan con recursos del Presupuesto General. “Apostamos a mejorar la infraestructura vial para impulsar el desarrollo local, facilitar el transporte y potenciar la economía regional. Esta obra garantiza una mejor calidad de vida de nuestros vecinos, y emprendimientos productivos. Es una ruta que será renovada a nueva, brindando seguridad y un futuro más próspero”, se indicó en el mensaje institucional.
La cartera que conduce Nazur consignó que las tareas en la 344 se suman a la reciente inauguración de la ruta 329 y con el anuncio de la pavimentación de la ruta 357, en el camino a la Ciudad Sagrada de Quilmes, hoy de ripio.
En paralelo a la infraestructura vial, hubo otros movimientos en el área de Obras Públicas. Por un lado, se firmó el acta de reinicio de los trabajos por el proyecto del nuevo edificio del Registro Civil, en 24 de Septiembre al 800. Con esto, tras largos meses de paralización, se encuentran corriendo los plazos para la ejecución de esta obra, que había sido planteada por la Nación pero finalmente pasó a manos de la Provincia. Por otra parte, se firmó el contrato para la construcción de la nueva escuela secundaria de San Pedro de Colalao, con una inversión cercana a los $3.000 millones. La idea es que esta semana se dé inicio a estas tareas.