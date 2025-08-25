La pizarra de la política: se define al causa contra Cerisola, críticas a Jaldo y un pedido a Milei

Se define la causa contra el ex rector Cerisola
Tras 15 meses de audiencias y la declaración de decenas de testigos, la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) tendrá definiciones este martes. Los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal Jorge Alejandro Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl decidieron que hoy, desde las 9.30, los cuatro imputados tendrán la oportunidad de decir sus últimas palabras en el marco por el juicio oral y público. Los acusados en el caso por las supuestas irregularidades en obras de la UNT con fondos mineros son Juan Alberto Cerisola, Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino. Consultado sobre la inminente resolución judicial en esta causa, en la que la UNT es querellante, el rector Sergio Pagani se mostró prudente. “Nosotros esperamos una sentencia de la Justicia. Hace tiempo que estamos en estas circunstancias y lo que queremos es que se sepa la verdad”, dijo. Al ser consultado sobre si considera que hubo corrupción y desvío de fondos, advirtió que eso “lo dirá la Justicia”. “No seguí de cerca el juicio, y será el Consejo Superior el que emita una opinión una vez que tengamos la sentencia”, recalcó Pagani.
Críticas de Sánchez a Jaldo: “Tucumán merece convicciones”
El candidato a diputado nacional por “Unidos por Tucumán”, Roberto Sánchez, salió al cruce del gobernador Osvaldo Jaldo, primer postulante del frente “Primero Tucumán”, por su discurso hacia la gestión de Javier Milei (LLA). “Un gobernador tiene que marcar un rumbo, no girar constantemente según le convenga. Tucumán merece firmeza y convicciones políticas, no idas y vueltas. Su palabra devaluada por los eternos vaivenes y su política de acomodarse a los poderes de turno antes que defender a los tucumanos, no le hacen bien a la provincia”, dijo.
Piden que Milei acelere la cobertura de vacantes en la Justicia
Senadores de distintas bancadas le reclamaron al presidente, Javier Milei, que acelere el envío de pliegos para la cobertura de vacantes en la Justicia Federal. La nota lleva la firma de la tucumana Beatriz Ávila (PJS) y suma el apoyo de casi todos los parlamentarios que integran la comisión de Peticiones y Acuerdos de la cámara alta. Entre los fundamentos, se advierte que hay 330 cargos vacantes entre camaristas, jueces, fiscales y defensores nacionales.