EN VIVO: Javier Milei presenta a sus candidatos en Junín con críticas al kirchnerismo y elogios a su hermana

Durante su intervención, Milei pidió una ovación para Karina: “¡Gracias Jefe!”.

Hace 11 Min

El presidente Javier Milei participa este lunes el acto de presentación de los candidatos del oficialismo para las legislativas bonaerenses en Junín, con un discurso cargado de críticas al kirchnerismo y elogios a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Milei destaca a Karina y al oficialismo

Durante su intervención, Milei pidió una ovación para Karina y expresó:

“¡Gracias Jefe!”, en referencia a su hermana, generando entusiasmo entre los presentes.

El mandatario elogió también la participación de Sergio Santilli y Cristian Ritondo, del PRO, y destacó los discursos previos de Marcelo Pareja y José Luis Espert, reforzando la unidad del oficialismo de cara a las elecciones.

Críticas al kirchnerismo y advertencias electorales

Milei lanzó duras críticas contra el kirchnerismo, acusándolo de intentar desestabilizar al Gobierno:

“En estos momentos, donde el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos y generar inestabilidad de manera abierta y descarada, nada de eso nos va a asustar. Si terminamos con el déficit de 123 años en un mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente?”.

En un momento del acto, entonó con euforia una canción polémica sobre el fallecido expresidente Néstor Kirchner:

“Los Kukas tienen miedo. Saquen al pingüino del cajón para que vean que los pibes cambiaron de idea, llevan la bandera del león. ¡Viva la libertad carajo!”.

Llamado a las elecciones y “clavo al cajón del kirchnerismo”

Milei enfatizó la importancia de las elecciones del 7 de septiembre y las nacionales de octubre:

“Tenemos que darlo todo para entrar a ese recinto con décadas de colectivismo y avanzar con las reformas necesarias para convertirnos en el país más próspero del mundo”.

Ni Karina ni el presidente hicieron referencia al escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), centrando el acto en la campaña electoral y los cuestionamientos al kirchnerismo.

Temas Javier MileiKarina Milei
