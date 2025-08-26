Secciones
Cartas de lectores: “Hay jueces en Berlín”
“Hay jueces en Berlín”: la frase se le atribuye al humilde molinero que tenía su molino cerca del palacio del rey de Prusia Federico II El Grande; se la dijo cuándo el rey pretendió destruir su molino porque afeaba el paisaje y el ruido de las aspas molestaba a sus invitados. Los “jueces de Berlín”, es decir la justicia, el estado de derecho, la separación de poderes, es la última defensa que tenía el humilde molinero ante el poderoso rey. La fábula descripta sirve para advertir al actual presidente que en la República Argentina hay jueces dispuestos a poner límites. Hemos comprobado con satisfacción cómo han terminado condenados decenas de funcionarios del “colectivo peronista”, con cárceles o tobilleras electrónicas. Los escándalos del caso “Libra” y las supuestas coimas en las compras de medicamentos están en manos de la Justicia Argentina, que nos debe proteger como los jueces de Berlín al molinero. Que no se equivoque el Sr. Presidente, él ni siquiera va a tener la ventaja de una tobillera electrónica en un lujoso departamento de Recoleta.

Luis Ovidio Pérez Cleip                         luisperezcleip@gmail.com

