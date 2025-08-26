Cartas de lectores: Inseguridad en Amador Lucero 1° cuadra

La primera cuadra de Amador Lucero es una zona de constante delincuencia por parte de motoarrebatadores, desde hace mucho tiempo atrás y a toda hora, de día y de noche. La mencionada cuadra tiene un tránsito permanente, no sólo del ciudadano común, sino también de escolares. Hay alrededor varios establecimientos educativos de distintos niveles. Considero que, con urgencia, las autoridades a quienes les compete la seguridad del ciudadano deberían preocuparse y ocuparse de este tema. Sería prudente instalar una garita, con agente policial de vigilancia las 24 hs, para prevenir la delincuencia en esta zona.