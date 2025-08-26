Secciones
Opinión›› EDITORIAL

El “árbol” del milagro y el “bosque” de la prevención
Hace 4 Hs

La historia de la familia que sobrevivió a un accidente de moto -una madre embarazada y tres hijos pequeños- fue presentada como un múltiple “milagro”. Y es comprensible que así sea, porque las probabilidades de que todos salieran adelante luego de semejante siniestro eran muy bajas. Gracias a la pericia de médicos y de enfermeros, a la coordinación entre hospitales y a la infraestructura sanitaria, hoy esa familia puede contar su experiencia en primera persona.

Pero allende esa emoción legítima, hay un riesgo latente: que el relato del “milagro” oculte lo verdaderamente importante. Porque lo que está en juego no es la capacidad de la medicina para reparar daños, sino la responsabilidad ciudadana de no generarlos.

En otras palabras, el “árbol” del milagro no debe tapar el “bosque” de la prevención. Y en esta última hay una regla básica, sencilla y sobre la cual nadie puede aludir desconocimiento: el casco salva vidas.

En la Argentina, cada año mueren una media de 4.000 personas en siniestros viales. Casi la mitad de esas muertes involucra motociclistas; pero una abrumadora mayoría de estas podría haberse evitado con el uso correcto del casco. Sin embargo, todavía se observan a diario escenas de motos con dos, tres o más pasajeros, muchos de ellos sin protección, como si se tratara de un detalle menor. Días atrás, de hecho, LA GACETA mostró varias fotos de motociclistas que a la vez que transitaban sin casco iban manipulando su celular.

La recuperación de esa familia no debería “romantizarse” como ejemplo de fortaleza casi divina. Debería interpretarse como una advertencia social. Difícilmente un “milagro” de esa naturaleza vuelva a ocurrir. Por el contrario, en la mayoría de los casos, ese tipo de historias termina de modo trágico o en una vida marcada por secuelas que lamentar. La sociedad no puede depender de milagros; cada uno debe ser responsable y respetar la propia vida y la de los otros. En una moto, eso empieza por lo esencial: colocarse un casco. Ahora bien, el problema resulta mucho más complejo. Porque no se trata solamente de una cuestión de prevención. En la proliferación de la moto como medio de transporte de los últimos años subyace un factor económico clave: resulta mucho más barato que cualquier servicio público que, en nuestro medio, es precario. Y en una provincia cuyos indicadores de pobreza siempre andan alternando los lugares del podio no es un dato menor.

“Nunca más voy a salir en moto con los niños sin la debida precaución”, avisa la propia protagonista del accidente. Es decir, admite que comprendió el mensaje de la prevención, pero no descarta seguir llevando a sus hijos en la moto. Y esto se debe a que los traslados en servicio público para toda esa familia resulta un dineral con el cual muy probablemente no cuenten. Ese factor también debería analizarlo el Estado.

Celebrar que esta familia esté reunida y con vida está muy bien; es humano y necesario. Pero que ello no implique dejar de lado dos cuestiones realmente importantes: la prevención, la seguridad; y el factor económico. La sociedad no puede depender de milagros; cada uno debe ser responsable y respetar la propia vida y la de los otros. Y el Estado debe generar trabajo genuino y mejorar el servicio público de transporte. De lo contrario, las motos seguirán proliferando y, resulta dable admitirlo, muchos de sus usuarios seguirán sin usar el casco.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Café de especialidad: por qué está cambiando nuestra forma de consumirlo y qué hay detrás de un fenómeno que crece en Tucumán
1

Café de especialidad: por qué está cambiando nuestra forma de consumirlo y qué hay detrás de un fenómeno que crece en Tucumán

2

Las fallas de controles en el caso del fentanilo

3

Cartas de lectores: Un siglo de la BCG en Argentina

4

Cartas de lectores: Recuperemos el amor por la vida

5

Cartas de lectores: Barbarie al desnudo

Perú cierra 88 puertos por las fuertes marejadas
6

Perú cierra 88 puertos por las fuertes marejadas

Más Noticias
Un cardiólogo contó cómo reconoció un infarto con un signo que pocos conocen

Un cardiólogo contó cómo reconoció un infarto con un signo que pocos conocen

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Esta es la presión arterial que deben tener las personas mayores de 60 años, según un estudio

Esta es la presión arterial que deben tener las personas mayores de 60 años, según un estudio

Nico Vázquez y Gime Accardi: el sorpresivo gesto después de divorciarse

Nico Vázquez y Gime Accardi: el sorpresivo gesto después de divorciarse

Mirtha Legrand condenó la actitud de Gimena Accardi y dejó helados a los invitados con su comentario

Mirtha Legrand condenó la actitud de Gimena Accardi y dejó helados a los invitados con su comentario

Cómo evitar estafas digitales: desactiva estas dos funciones de tu celular

Cómo evitar estafas digitales: desactiva estas dos funciones de tu celular

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoría para defenderse

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoría para defenderse

Comentarios