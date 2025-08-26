El “árbol” del milagro y el “bosque” de la prevención

La recuperación de esa familia no debería “romantizarse” como ejemplo de fortaleza casi divina. Debería interpretarse como una advertencia social. Difícilmente un “milagro” de esa naturaleza vuelva a ocurrir. Por el contrario, en la mayoría de los casos, ese tipo de historias termina de modo trágico o en una vida marcada por secuelas que lamentar. La sociedad no puede depender de milagros; cada uno debe ser responsable y respetar la propia vida y la de los otros. En una moto, eso empieza por lo esencial: colocarse un casco. Ahora bien, el problema resulta mucho más complejo. Porque no se trata solamente de una cuestión de prevención. En la proliferación de la moto como medio de transporte de los últimos años subyace un factor económico clave: resulta mucho más barato que cualquier servicio público que, en nuestro medio, es precario. Y en una provincia cuyos indicadores de pobreza siempre andan alternando los lugares del podio no es un dato menor.