El Concejo Deliberante capitalino rinde homenaje a actrices y actores tucumanos

Es la segunda fecha del año donde los intérpretes son los protagonistas, ya que en la Argentina existe un día propio para agasajarlos: el segundo lunes de mayo, establecido por la Ley 24.171, sancionada en 1992. “Los actores y actrices rescatan el pasado dando vida a hombres y mujeres célebres de la historia, se adelantan a la época en la que viven y nos muestran los problemas de la vida cotidiana a través de personajes comunes que nos proporcionan gratos momentos, emocionándonos o haciéndonos reír”, se dispone en esa norma, ideas vigentes para la conmemoración de hoy.