El Concejo Deliberante capitalino rinde homenaje a actrices y actores tucumanos

La intensa actividad artística tucumana hace una pausa hoy para celebrar el Día Internacional del Actor y la Actriz, institucionalizada en forma global en memoria de San Ginés de Roma, un actor considerado mártir por la tradición católica, decapitado en Roma en el 26 de agosto del año 286.
Es la segunda fecha del año donde los intérpretes son los protagonistas, ya que en la Argentina existe un día propio para agasajarlos: el segundo lunes de mayo, establecido por la Ley 24.171, sancionada en 1992. “Los actores y actrices rescatan el pasado dando vida a hombres y mujeres célebres de la historia, se adelantan a la época en la que viven y nos muestran los problemas de la vida cotidiana a través de personajes comunes que nos proporcionan gratos momentos, emocionándonos o haciéndonos reír”, se dispone en esa norma, ideas vigentes para la conmemoración de hoy.
Así, el Concejo Deliberante, a impulso del edil Carlos Arnedo, rendirá homenaje hoy a 38 habitantes de la escena local de distintas generaciones; mientras que el viernes, a propuesta de José María Canelada y Gustavo Cobos, la actriz Cristina Fiz Lobo será declarada Ciudadana Ilustre de San Miguel de Tucumán en un acto especial por la noche. Las dos ceremonias serán presididas por el titular del cuerpo, Fernando Juri, en el salón San Miguel Arcángel (Monteagudo 115).
Encuentro
El agasajo de hoy comenzará a las 9.30, y reunirá a distintas generaciones de las tablas tucumanas. Así, habrá exponentes de la época dorada del radioteatro como Carlos Elías Merlo y jubilados del Teatro Estable de la Provincia como Susana Santos, Ricardo Podazza, Jorge García y Mauro Yriñis; junto a exponentes del teatro independiente como Rolo Andrada, Manina Aguirre, Ricardo Gómez Madrid, Cyntia Mabel Bulva, Analía Ruiz, Armando Díaz, Zulema Josefina Ponce y Federico Cerisola.
La lista abarca además a algunos fundadores y de la segunda camada de la Licenciatura de Teatro de la Facultad de Artes de la UNT: Fabián Bonilla, Carolina Romero, Fabio Ariel Ladetto, Beatriz Morán, Patricia García y Fernando Javier Godoy.
La nómina es integrada también por referentes de la intensa actividad independiente como Jaime Mamaní, Víctor Hugo Cortes, Alejandra Jiménez, Nancy Vera Groy, Pablo Vera, Rubén Ávila, Sandra Virgolini, Natalia Yapura, Ramiro Gabriel Maturana, Germán Emanuel Sánchez Redondo, Benjamín Tannuré Godward, Chabela Díaz, Viviana Perea, Jackie Anastasio Salas, Gonzalo Véliz, Sergio Prina, Liliana Juárez, Soledad Pereyra y Exequiel Nasci, demostrando la vitalidad de la escena tucumana en sus distintos estilos y edades, agrupando incluso el stand up, el musical, la narración oral escénica y otras manifestaciones.