Lautaro Martínez encendió al Inter: gol, asistencia y una goleada que ilusiona en la Serie A

El "Toro" fue figura en el 5-0 al Torino y arrancó la temporada con todo, justo antes de sumarse a la Selección.

Hace 1 Hs

Inter comenzó la Serie A con una goleada que lo reafirma como candidato. En el estadio Giuseppe Meazza derrotó 5-0 a Torino en un debut arrollador.

El marcador lo abrió Alessandro Bastoni con un cabezazo a los 17 minutos del primer tiempo. Más tarde, Marcus Thuram amplió la ventaja con una buena definición tras un pase de Petar Sucic.

En el segundo tiempo, Lautaro Martínez aprovechó un error defensivo para anotar el tercero y estirar aún más la diferencia. El delantero llega en gran nivel a la Selección Argentina, donde fue convocado por Lionel Scaloni.

El propio Thuram apareció nuevamente con un cabezazo para decretar la goleada parcial, que se amplió cuando Lautaro asistió a Ange-Yoan Bonny, quien debutó con gol.

El conjunto dirigido por Cristian Chivu dejó en claro su poderío ofensivo desde el inicio del torneo y mostró la jerarquía de su plantel para pelear otra vez por el título.

Inter quiere revancha

Tras quedarse con las manos vacías en la última temporada de liga y en la Champions, el Inter busca redimirse con un arranque demoledor que ilusiona a sus hinchas.

