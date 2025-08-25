Secciones
Negocios en silencio: Boca está a un paso de transferir a dos futbolistas “olvidados” al fútbol europeo

Saracchi y Taborda están cerca de cerrar sus salidas y dejarán dinero fresco para que el "Xeneize" busque refuerzos.

Hace 1 Hs

Boca Juniors todavía no cerró su participación en el mercado de pases y en las próximas horas podría desprenderse de dos futbolistas que continuarán su carrera en Europa. La dirigencia considera que estas operaciones abrirán nuevas posibilidades de cara al futuro.

Los jugadores involucrados son Marcelo Saracchi y Vicente Taborda. El lateral uruguayo no está en los planes de Miguel Ángel Russo y venía entrenándose apartado del plantel principal. En tanto, el mediocampista formado en el club está actualmente a préstamo en Platense.

El destino de Saracchi estaría en Escocia, donde el Celtic lo incorporaría a préstamo con una opción de compra cercana a los 2 millones de euros. La salida también permitiría liberar un cupo para futuras incorporaciones en el Xeneize.

Por su parte, Taborda tendría todo listo para pasar al Panathinaikos de Grecia, que compraría el 80% de su pase en 4,5 millones de dólares. Boca retendría un 20% de la ficha y Platense se aseguraría el 10% por el acuerdo firmado en la última cesión.

La transferencia de Taborda cobra especial relevancia porque el mediocampista fue campeón del Torneo Apertura con el “Calamar” y es considerado una de las promesas surgidas de las inferiores boquenses. Su paso al fútbol griego representaría un salto importante en su carrera.

Lo que significa para Boca

Estas negociaciones dejarían a Boca con dos salidas concretadas de futbolistas que no son parte del proyecto inmediato y, al mismo tiempo, generarían ingresos frescos y un alivio en la administración de Juan Román Riquelme.

