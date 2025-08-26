“El cinturón de Olivia”: proyectan una película argentina en el Espacio Incaa

Los tres jóvenes son los protagonistas de la historia. La principal es una chica que perdió a su madre siendo todavía una nena, pero que heredó de ella su pasión por la astronomía, la física o la matemática. Su sueño es conseguir una beca en el Ente Nacional Aeroepacial, donde trabajaba su mamá, pero hay un peso que la agobia y que no puede sacarse de encima. Por suerte para ella está su amigo Enzo, que se desvive por mantenerla animada. El tercer lado del triángulo es Gigí, la hipersensible.