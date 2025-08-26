“El cinturón de Olivia”: proyectan una película argentina en el Espacio Incaa

“El cinturón de Olivia”, dirigida por Jeremías Magnaghi Rudy, es la producción argentina que se repondrá esta noche a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 241). Olivia (Agustina Cabo) es una joven estudiante de Astrofísica que se ve obligada a salir con sus mejores amigos, Gigi (Carolina Kopelioff) y Enzo (Manuel Ramos), la noche en que un fenómeno astronómico les permite visitar universos paralelos, obligándoles a confrontar sus decisiones, la raíz de su amistad y duelos sin resolver.
Los tres jóvenes son los protagonistas de la historia. La principal es una chica que perdió a su madre siendo todavía una nena, pero que heredó de ella su pasión por la astronomía, la física o la matemática. Su sueño es conseguir una beca en el Ente Nacional Aeroepacial, donde trabajaba su mamá, pero hay un peso que la agobia y que no puede sacarse de encima. Por suerte para ella está su amigo Enzo, que se desvive por mantenerla animada. El tercer lado del triángulo es Gigí, la hipersensible.