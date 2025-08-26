“Buscando a Eric”: Ken Loach es el elegido por Zap Cine en la Sociedad Sirio Libanesa

El director británico Ken Loach es considerado el principal realizador de los últimos 35 años de producciones atravesadas por la crítica social y política al mundo capitalista actual, con su carga de prescindibilidad de los sectores más desamparados y abandonados por los gobiernos. Su producción aborda la pobreza, el desamparo y los avances sobre los derechos laborales, desde una clara mirada política, no carente de un humor ácido e irónico. “El viento que agita la cebada” y “Yo, Daniel Blake” recibieron sendas Palmas de Oro en el Festival de Cannes.