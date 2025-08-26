Secciones
“Buscando a Eric”: Ken Loach es el elegido por Zap Cine en la Sociedad Sirio Libanesa
Hace 5 Hs

El director británico Ken Loach es considerado el principal realizador de los últimos 35 años de producciones atravesadas por la crítica social y política al mundo capitalista actual, con su carga de prescindibilidad de los sectores más desamparados y abandonados por los gobiernos. Su producción aborda la pobreza, el desamparo y los avances sobre los derechos laborales, desde una clara mirada política, no carente de un humor ácido e irónico. “El viento que agita la cebada” y “Yo, Daniel Blake” recibieron sendas Palmas de Oro en el Festival de Cannes.

Zap Cine eligió para proyectar esta noche, desde las 20 y en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575) “Buscando a Eric”, de 2009, sobre un cartero fanático del fútbol, cuyos dos hijos varones cometen delitos menores y su hija lo enfrenta, mientras su vida sentimental es un desastre. Una tarde conoce a su ídolo Eric Cantona, quien lo ayudará a retomar las riendas de su vida. En el elenco figuran Steve Evets, John Henshaw, Stephanie Bishop y Cantona.

