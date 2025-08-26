“Buscando a Eric”: Ken Loach es el elegido por Zap Cine en la Sociedad Sirio Libanesa

El director británico Ken Loach es considerado el principal realizador de los últimos 35 años de producciones atravesadas por la crítica social y política al mundo capitalista actual, con su carga de prescindibilidad de los sectores más desamparados y abandonados por los gobiernos. Su producción aborda la pobreza, el desamparo y los avances sobre los derechos laborales, desde una clara mirada política, no carente de un humor ácido e irónico. “El viento que agita la cebada” y “Yo, Daniel Blake” recibieron sendas Palmas de Oro en el Festival de Cannes.
Zap Cine eligió para proyectar esta noche, desde las 20 y en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575) “Buscando a Eric”, de 2009, sobre un cartero fanático del fútbol, cuyos dos hijos varones cometen delitos menores y su hija lo enfrenta, mientras su vida sentimental es un desastre. Una tarde conoce a su ídolo Eric Cantona, quien lo ayudará a retomar las riendas de su vida. En el elenco figuran Steve Evets, John Henshaw, Stephanie Bishop y Cantona.