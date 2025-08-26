Se verá el drama británico “Nunca es demasiado tarde” en el Círculo de la Prensa

La trama gira alrededor de John May, un empleado diligente y trabajador de un municipio, encargado de encontrar a los parientes más cercanos de las personas que acaban de morir sin dejar descendientes directos conocidos para organizar la ceremonia de velorio y entierro. Sobre sus espaldas pesa su propia soledad, así como la del vagabundo recientemente fallecido entre decenas de botellas vacías. Eso le lleva a rastrear los momentos de una vida compleja, para que tenga una despedida digna. El protagónico es interpretado por Eddie Marsan.