Se verá el drama británico “Nunca es demasiado tarde” en el Círculo de la Prensa
Hace 5 Hs

La Linterna Mágica continúa con su ciclo “Obras maestras del cine”, pero a diferencia de otras entregas esta vez trae una película contemporánea. Esta noche, a las 20.30 y con entrada libre y gratuita en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240), se proyectará el drama británico “Nunca es demasiado tarde”, estrenado en 2013 y con la dirección de Uberto Pasolini. El nombre original del filme en inglés es “Still life”, que se traduce como “naturaleza muerta”.

La trama gira alrededor de John May, un empleado diligente y trabajador de un municipio, encargado de encontrar a los parientes más cercanos de las personas que acaban de morir sin dejar descendientes directos conocidos para organizar la ceremonia de velorio y entierro. Sobre sus espaldas pesa su propia soledad, así como la del vagabundo recientemente fallecido entre decenas de botellas vacías. Eso le lleva a rastrear los momentos de una vida compleja, para que tenga una despedida digna. El protagónico es interpretado por Eddie Marsan.

