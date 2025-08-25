Secciones
Cristina Kirchner se reunió con el titular del gremio docente mundial y criticó la "catástrofe social" de Milei

La expresidenta recibió a David Edwards y a Sonia Alesso de CTERA. Hablaron de la educación pública, la situación internacional y las políticas del Gobierno.

Hace 2 Hs

En su prisión domiciliaria, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo una reunión con el secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards, y la titular de CTERA, Sonia Alesso. Tras el encuentro, la exmandataria publicó un mensaje en sus redes sociales donde calificó la situación actual del país como una "catástrofe social que Milei, con sus políticas, ha generado".

El encuentro se realizó en las oficinas de la exmandataria en la calle San José al 1111. La conversación giró en torno a los desafíos de la educación pública para recuperar su rol en la movilidad social ascendente y la conflictividad de la situación internacional.

Encuentro con agenda educativa y crítica al Gobierno

La reunión con el máximo referente de la organización que agrupa a 32 millones de docentes en 173 países sirvió de marco para que la expresidenta sentara su postura sobre la actualidad nacional e internacional.

La reunión: Cristina Kirchner recibió a David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, y a Sonia Alesso, titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).

El eje educativo: El principal tema de la charla fue el rol de la educación pública como motor de la movilidad social ascendente.

La crítica a Milei: La expresidenta definió la gestión actual como una "catástrofe social" generada por las políticas del presidente Javier Milei.

Finalmente, Cristina Kirchner agradeció a Edwards "por la visita y por la solidaridad" en su mensaje.

