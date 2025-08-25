Cristina Kirchner se reunió con el titular del gremio docente mundial y criticó la "catástrofe social" de Milei

En su prisión domiciliaria, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo una reunión con el secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards, y la titular de CTERA, Sonia Alesso. Tras el encuentro, la exmandataria publicó un mensaje en sus redes sociales donde calificó la situación actual del país como una "catástrofe social que Milei, con sus políticas, ha generado".