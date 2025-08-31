Rutas Escénicas de Córdoba: 8 recorridos entre sierras, ríos y paisajes de película

Tras bordear la Pampa de Pocho empieza el Camino de los Túneles, una gran obra de ingeniería nacida en la década del 30 para lograr una conexión más fluida entre Córdoba y La Rioja. Por un camino de cornisa angosto y paralela a la Quebrada de la Mermela se puede contemplar la inmensidad de la Reserva Natural Chancaní —que protege uno de los más importantes remanentes del bosque chaqueño occidental, con quebrachos, molles y algarrobos— y los extensos llanos riojanos.