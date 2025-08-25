Un científico asegura haber resuelto el misterio del Triángulo de las Bermudas

El enigma del Triángulo de las Bermudas vuelve a estar en el centro del debate. Esta vez, de la mano de un científico británico que asegura haber encontrado una explicación natural a los misteriosos naufragios y desapariciones registrados en la zona. Según publicó el Daily Mail, el Dr. Simon Boxall, oceanógrafo de la Universidad de Southampton, sostiene que las olas gigantes, también llamadas olas de tormenta extremas, son las responsables de los accidentes que alimentaron durante décadas las teorías más insólitas.