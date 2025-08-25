Secciones
Suscribite
Ingresar
Sociedad
Actualidad
"Es emocionante ver cómo se llevan los libros": la particular historia de trueque en una casa del Abasto
Sin bibliotecarios o llaves, un pequeño mueble demuestra que la lectura también puede crecer a la intemperie en barrios tucumanos.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
ATENCIÓN. Los peatones se sienten atraídos al ver la vidriera. LA GACETA/ FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Por
Ariane Armas
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse
Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”
Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
El escándalo de los audios: Eduardo "Lule" Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política
Más Noticias
Un cardiólogo contó cómo reconoció un infarto con un signo que pocos conocen
Pasajes a mitad de precio y promociones únicas: ¿cuándo comienza el Travel Sale 2025?
Esta es la presión arterial que deben tener las personas mayores de 60 años, según un estudio
Nico Vázquez y Gime Accardi: el sorpresivo gesto después de divorciarse
Cómo evitar estafas digitales: desactiva estas dos funciones de tu celular
El tiempo en Tucumán: agosto se despide con temperaturas primaverales
Ofrecen 650 becas completas de posgrados en Brasil para múltiples disciplinas
El “Caso Cerisola”: mañana martes podrán hablar los acusados y luego el tribunal dictaría sentencia
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más