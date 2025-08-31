¿Existe una manera correcta de dibujar una persona debajo de la lluvia en una entrevista laboral?

Cada vez más empresas incorporan evaluaciones psicológicas al proceso de selección de personal, en las que no solo se valora la experiencia profesional o las competencias técnicas de un candidato, sino también sus características emocionales y conductuales. Una de estas pruebas es el test de personalidad conocido como “Persona bajo la lluvia”, que genera dudas frecuentes: ¿existe una manera correcta de dibujar esta figura cuando aparece en el contexto de una entrevista laboral?
La respuesta, según especialistas en psicología, es clara: no existe un único modo válido de hacerlo. La técnica proyectiva busca revelar aspectos del inconsciente a través de un dibujo espontáneo, en el que la forma, los detalles y la interpretación aportan información sobre cómo el individuo enfrenta situaciones de tensión o estrés.
El origen de esta herramienta se remonta a 1958, cuando Emanuel F. Hammer la presentó como una variante del dibujo de la figura humana. En un artículo publicado en 2005 por la Revista de Psicología de la Universidad Católica Argentina (UCA), se explica que este procedimiento se sostiene sobre tres elementos básicos: la consigna-estímulo, la respuesta del sujeto y la hipótesis interpretativa. Como señaló Hammer en su momento, “en la interpretación del dibujo buscamos obtener la imagen corporal del individuo bajo condiciones ambientales desagradables, tensas, en las que la lluvia representa el elemento perturbador”.
En términos prácticos, el test invita al aspirante a dibujar una persona que se encuentra en medio de la lluvia. “Resulta muy útil su comparación con el dibujo de la persona. En el mismo individuo, ya que en este falta dicho elemento estresante; esto nos permite comparar sus defensas frente a situaciones relajadas o de tensión”, explicó Hammer.
¿Cómo dibujar una persona debajo de la lluvia durante una entrevista laboral?
En el ámbito laboral, la consigna puede generar incertidumbre. Algunos candidatos se preguntan si deben agregar muchos detalles, si conviene que la figura lleve paraguas o si la lluvia debe ser leve o intensa. Desde la organización Psicólogos Córdoba aclaran que “no existe una manera correcta o incorrecta de hacer este dibujo, sino que es preciso dejar que el inconsciente actúe de manera plena, porque, el individuo ante la hoja en blanco, permitirá que el cerebro emplee la imaginación bajo directrices sencillas”.
Aun así, hay ciertos parámetros que suelen considerarse en la interpretación. Se espera, por ejemplo, que la persona dibujada corresponda al mismo género del candidato, que esté centrada en la hoja y que mire hacia adelante. El paraguas aparece como un elemento clave, ya que representa el mecanismo de defensa frente a la adversidad: si es proporcional y protege adecuadamente a la figura, indica confianza y recursos emocionales; si es pequeño o ineficaz, puede interpretarse como fragilidad.
Otros elementos también son observados en el análisis. La vestimenta, por ejemplo, puede dar pistas sobre aspectos de la personalidad: bolsillos, botones o accesorios suelen asociarse a dependencias o conflictos sociales. La intensidad de la lluvia, en tanto, refleja el nivel de presión percibido: un aguacero torrencial suele leerse como estrés o agobio, mientras que gotas en forma de lágrimas pueden asociarse a angustia.
El test de personalidad de la persona bajo la lluvia no es un examen con respuestas correctas o incorrectas, sino una técnica proyectiva que busca comprender cómo reacciona un individuo ante un contexto desafiante. En una intervista laboral, los psicólogos no esperan dibujos artísticos ni perfectos, sino expresiones espontáneas que ayuden a detectar recursos internos, mecanismos de defensa y estabilidad emocional.