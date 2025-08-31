¿Existe una manera correcta de dibujar una persona debajo de la lluvia en una entrevista laboral?

El origen de esta herramienta se remonta a 1958, cuando Emanuel F. Hammer la presentó como una variante del dibujo de la figura humana. En un artículo publicado en 2005 por la Revista de Psicología de la Universidad Católica Argentina (UCA), se explica que este procedimiento se sostiene sobre tres elementos básicos: la consigna-estímulo, la respuesta del sujeto y la hipótesis interpretativa. Como señaló Hammer en su momento, “en la interpretación del dibujo buscamos obtener la imagen corporal del individuo bajo condiciones ambientales desagradables, tensas, en las que la lluvia representa el elemento perturbador”.