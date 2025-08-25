La Madrid: sorprenden a cazadores con rifles y con animales faenados

En recorridos preventivos realizados en la noche del domingo en la localidad de La Madrid, los efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales N°3 de Graneros sorprendieron a cuatro cazadores que circulaban en una camioneta en la que llevaban armas de fuego y animales faenados.
Durante la inspección del vehículo, concretado en el camino vecinal conocido como “camino del cementerio”, los efectivos hallaron tres rifles, 30 cartuchos, dos cuchillos, una corzuela y charatas faenadas en varias piezas. Todos estos elementos fueron secuestrados por infracción a la Ley provincial N° 6.292 de Protección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos.
El procedimiento fue dirigido por el jefe de esta División, Comisario Principal, Víctor Giménez, y supervisado por el director General de Delitos Rurales y Ambientales, Comisario Mayor, Silvio Luna.