Secciones
DeportesFútbol

Colapinto mostró su exigente entrenamiento de cuello durante sus vacaciones

El piloto argentino compartió un video que recibió muchos comentarios pintorescos.

Colapinto mostró su exigente entrenamiento de cuello durante sus vacaciones
Hace 1 Hs

Lejos de los circuitos, pero sin abandonar la disciplina, Franco Colapinto aprovechó el receso tras el Gran Premio de Hungría para combinar descanso y entrenamiento en España. El piloto argentino de Alpine, que ya lleva ocho carreras en la Fórmula 1, compartió en redes sociales un video que llamó la atención de todos: un exigente trabajo de cuello, parte fundamental en la preparación física de cualquier corredor de la máxima categoría.

El ejercicio es clave para soportar las fuerzas que generan las curvas de alta velocidad y las frenadas violentas, y Colapinto mostró que ni en vacaciones descuida su preparación. “Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones. Qué empiecen las carreras. Dale, locoooo”, escribió en la publicación, donde también mostró momentos de relax junto al mar y cenas con amigos y familiares.

Post Instagram

Entre los comentarios no faltaron las bromas. Bizarrap, que compartió días de descanso con el piloto en la isla, le dejó un irónico: “¿Entrena ese cuello pa?”. También se sumó Fernando Belasteguín, leyenda del pádel, quien entre risas escribió: “¡Naaa! El ejercicio del cuello era con Bizarrap agarrando la cuerda. ¡Ese era el video papaa!”.

Colapinto atraviesa un año histórico, y mientras disfruta de unos días de relax, ya piensa en su próximo desafío: el Gran Premio de Países Bajos, que se correrá en el circuito de Zandvoort entre el 29 y el 31 de agosto, donde afrontará su novena presentación en la Fórmula 1 con Alpine.

Temas EspañaFórmula 1Países BajosFranco ColapintoAlpine F1 TeamGran Premio de Hungría
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse
1

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”
2

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
3

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
4

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
5

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

El escándalo de los audios: Eduardo Lule Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política
6

El escándalo de los audios: Eduardo "Lule" Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

Más Noticias
Un cardiólogo contó cómo reconoció un infarto con un signo que pocos conocen

Un cardiólogo contó cómo reconoció un infarto con un signo que pocos conocen

Nicolás Laméndola, el jugador número 12 de Lucas Pusineri

Nicolás Laméndola, el jugador número 12 de Lucas Pusineri

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Nico Vázquez y Gime Accardi: el sorpresivo gesto después de divorciarse

Nico Vázquez y Gime Accardi: el sorpresivo gesto después de divorciarse

Mirtha Legrand condenó la actitud de Gimena Accardi y dejó helados a los invitados con su comentario

Mirtha Legrand condenó la actitud de Gimena Accardi y dejó helados a los invitados con su comentario

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Comentarios