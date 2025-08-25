Colapinto mostró su exigente entrenamiento de cuello durante sus vacaciones

Lejos de los circuitos, pero sin abandonar la disciplina, Franco Colapinto aprovechó el receso tras el Gran Premio de Hungría para combinar descanso y entrenamiento en España. El piloto argentino de Alpine, que ya lleva ocho carreras en la Fórmula 1, compartió en redes sociales un video que llamó la atención de todos: un exigente trabajo de cuello, parte fundamental en la preparación física de cualquier corredor de la máxima categoría.