Colapinto mostró su exigente entrenamiento de cuello durante sus vacaciones

Lejos de los circuitos, pero sin abandonar la disciplina, Franco Colapinto aprovechó el receso tras el Gran Premio de Hungría para combinar descanso y entrenamiento en España. El piloto argentino de Alpine, que ya lleva ocho carreras en la Fórmula 1, compartió en redes sociales un video que llamó la atención de todos: un exigente trabajo de cuello, parte fundamental en la preparación física de cualquier corredor de la máxima categoría.
El ejercicio es clave para soportar las fuerzas que generan las curvas de alta velocidad y las frenadas violentas, y Colapinto mostró que ni en vacaciones descuida su preparación. “Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones. Qué empiecen las carreras. Dale, locoooo”, escribió en la publicación, donde también mostró momentos de relax junto al mar y cenas con amigos y familiares.
Post Instagram
Entre los comentarios no faltaron las bromas. Bizarrap, que compartió días de descanso con el piloto en la isla, le dejó un irónico: “¿Entrena ese cuello pa?”. También se sumó Fernando Belasteguín, leyenda del pádel, quien entre risas escribió: “¡Naaa! El ejercicio del cuello era con Bizarrap agarrando la cuerda. ¡Ese era el video papaa!”.
Colapinto atraviesa un año histórico, y mientras disfruta de unos días de relax, ya piensa en su próximo desafío: el Gran Premio de Países Bajos, que se correrá en el circuito de Zandvoort entre el 29 y el 31 de agosto, donde afrontará su novena presentación en la Fórmula 1 con Alpine.