Adrenalina pura: mirá el impresionante video de un rider argentino en Italia

Páez, reconocido por su talento en las pistas y por el estilo único con el que comparte sus descensos en redes sociales, volvió a demostrar que está a la altura de la élite. Su capacidad para relatar en primera persona lo que ocurre en plena carrera, a toda velocidad y en medio de saltos y curvas, lo convierte en un referente que trasciende lo deportivo y lo demostró en sus redes sociales.