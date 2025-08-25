Adrenalina pura: mirá el impresionante video de un rider argentino en Italia

El rider mendocino Jerónimo Páez sigue dejando su huella en el mountain bike internacional. En su gira europea, el argentino compitió este fin de semana en el prestigioso Red Bull Génova Cerro Abajo 2025, donde logró un destacado noveno puesto entre los mejores corredores del planeta.
Páez, reconocido por su talento en las pistas y por el estilo único con el que comparte sus descensos en redes sociales, volvió a demostrar que está a la altura de la élite. Su capacidad para relatar en primera persona lo que ocurre en plena carrera, a toda velocidad y en medio de saltos y curvas, lo convierte en un referente que trasciende lo deportivo y lo demostró en sus redes sociales.
El mendocino venía de participar en julio del exigente Red Bull Hardline en Gales, considerada la competencia más difícil del mundo en esta disciplina. Ahora, en Italia, volvió a destacarse con un tiempo de 2:42.719, quedando entre los diez mejores de un torneo que reunió a figuras internacionales como Roger Vieira, Johannes Fischbach y Adrien Loron, quienes completaron el podio.
Con cada presentación, Páez refuerza su lugar como el rider argentino más sobresaliente y una de las nuevas caras del mountain bike mundial, combinando talento, valentía y un estilo comunicativo que cautiva a miles de seguidores.