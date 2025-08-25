Una jugadora chilena dejó Independiente tras los graves incidentes en el Libertadores de América

Emily Muñoz, jugadora chilena de futsal, tomó una determinación drástica: dejó Independiente tras los violentos incidentes del pasado 25 de agosto en el Estadio Libertadores de América. Aquella noche, el encuentro de Copa Sudamericana entre el “Rojo” y la Universidad de Chile debió suspenderse luego de los enfrentamientos entre hinchas, que dejaron un saldo de heridos y una crisis institucional en Avellaneda.
La futbolista de 23 años había llegado a Independiente en abril, tras formarse en la Universidad de Chile y vestir la camiseta de la selección nacional de su país. Sin embargo, lo vivido la llevó a renunciar. “Me dije a mí misma: no puedo estar en este equipo”, relató en diálogo con Red Gol.
Muñoz reconoció que los sucesos la dejaron “muy golpeada” y “muy angustiada”. Contó que se enteró de lo que pasaba porque su pareja la llamó en medio del caos para advertirle sobre los incidentes, lo que le generó aún más preocupación por “los cabros” chilenos que habían viajado.
Al día siguiente, comunicó su decisión a un dirigente del club, que -según contó- entendió sus razones. “Había formado un buen grupo con mis compañeras, pero lo que sucedió es más grande”, explicó.
Tras su renuncia, Emily Muñoz regresó a Chile. Mientras tanto, Independiente confirmó que identificó a 25 de los responsables de la “brutal golpiza” en la tribuna visitante y adelantó que pedirá su expulsión como socios y el derecho de admisión de por vida.