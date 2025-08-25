Secciones
DeportesFútbol

Una jugadora chilena dejó Independiente tras los graves incidentes en el Libertadores de América

La futbolista de futsal, de 23 años, decidió abandonar el club luego de los hechos de violencia ocurridos durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. “No puedo estar en este equipo”, confesó.

Emily Múñoz. Emily Múñoz.
Hace 1 Hs

Emily Muñoz, jugadora chilena de futsal, tomó una determinación drástica: dejó Independiente tras los violentos incidentes del pasado 25 de agosto en el Estadio Libertadores de América. Aquella noche, el encuentro de Copa Sudamericana entre el “Rojo” y la Universidad de Chile debió suspenderse luego de los enfrentamientos entre hinchas, que dejaron un saldo de heridos y una crisis institucional en Avellaneda.

La futbolista de 23 años había llegado a Independiente en abril, tras formarse en la Universidad de Chile y vestir la camiseta de la selección nacional de su país. Sin embargo, lo vivido la llevó a renunciar. “Me dije a mí misma: no puedo estar en este equipo”, relató en diálogo con Red Gol.

Muñoz reconoció que los sucesos la dejaron “muy golpeada” y “muy angustiada”. Contó que se enteró de lo que pasaba porque su pareja la llamó en medio del caos para advertirle sobre los incidentes, lo que le generó aún más preocupación por “los cabros” chilenos que habían viajado.

Al día siguiente, comunicó su decisión a un dirigente del club, que -según contó- entendió sus razones. “Había formado un buen grupo con mis compañeras, pero lo que sucedió es más grande”, explicó.

Tras su renuncia, Emily Muñoz regresó a Chile. Mientras tanto, Independiente confirmó que identificó a 25 de los responsables de la “brutal golpiza” en la tribuna visitante y adelantó que pedirá su expulsión como socios y el derecho de admisión de por vida.

Temas Copa SudamericanaClub Nacional de FootballIndependiente
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse
1

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
2

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
3

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”
4

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
5

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno
6

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

Más Noticias
Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Atención River: Palmeiras se reforzaría con una joyita que llegaría desde el fútbol europeo

Atención River: Palmeiras se reforzaría con una "joyita" que llegaría desde el fútbol europeo

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Agenda de TV: ¿por dónde ver en vivo Lanús-River y All Boys-San Martín?

Agenda de TV: ¿por dónde ver en vivo Lanús-River y All Boys-San Martín?

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

El tiempo en Tucumán: agosto se despide con temperaturas primaverales

El tiempo en Tucumán: agosto se despide con temperaturas primaverales

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Comentarios