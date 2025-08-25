Cerro Porteño cayó con Trinidense y la hinchada explotó contra un ex técnico de Boca

Pese a la dura reacción de la tribuna, el año de Cerro Porteño sigue siendo positivo en números. El equipo terminó segundo en el Apertura, alcanzó los octavos de final de la Copa Libertadores en un grupo exigente y ahora lidera el Clausura con 20 puntos, tres más que su perseguidor. La próxima prueba será de alto voltaje: el clásico ante Libertad como visitante, un partido que puede ser clave para calmar los ánimos y sostener la ilusión de coronarse en el torneo local.