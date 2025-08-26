Secciones
Un día de ciencia inspirado en Ada Lovelace espera a niñas y adolescentes en la UNT

El sábado 4 de octubre la Facet será sede de una propuesta internacional orientada a vivir la actividad científica de una manera divertida y cercana.

CIENCIA. La Facet será sede de la 4° Jornada Latinoamericana de Talleres STEM para motivar a niñas y a adolescentes tucumanas a explorar la ciencia y la tecnología. / IMAGEN GENERADA CON CHATGPT CIENCIA. La Facet será sede de la 4° Jornada Latinoamericana de Talleres STEM para motivar a niñas y a adolescentes tucumanas a explorar la ciencia y la tecnología. / IMAGEN GENERADA CON CHATGPT
Hace 4 Hs

El sábado 4 de octubre Tucumán se sumará a una celebración mundial muy especial: la 4° Jornada Latinoamericana de Talleres STEM para Niñas y Mujeres Adolescentes. Por primera vez, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (Facet) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) será sede de esta iniciativa que busca despertar la curiosidad científica y tecnológica en el género femenino.

La actividad se desarrollará en el ámbito de los festejos del Día de Ada Lovelace, una pionera en la historia de la informática y referente mundial para las mujeres en tecnología. Durante la mañana, de 9.30 a 13, las participantes podrán acercarse a la ciencia, la ingeniería y las matemáticas desde una mirada lúdica y creativa.

Los talleres estarán dirigidos a niñas de 10 a 12 años, con cupos limitados a 35 inscriptas. Cada participante deberá asistir acompañada por un adulto, quien completará el formulario online habilitado en la página oficial de Ada Lovelace.

Cómo inscribirse en la jornada

La inscripción estará habilitada hasta completar los 35 cupos disponibles. El registro debe realizarse en el siguiente formulario oficial: https://sede.adalovelace.net.ar/#/sede/69

El trámite debe hacerlo un padre, madre o tutor, y el día del acontecimiento las niñas deberán asistir acompañadas por un adulto a las 9 horas para la acreditación. Cada participante podrá disfrutar de talleres prácticos, sorpresas y un refrigerio a media mañana, en un ambiente pensado para aprender y divertirse.

Una propuesta que une ciencia y juego

La Facet, a través de su Departamento de Matemática y el de Ciencias de la Comunicación, organizó una mañana que promete ser inolvidable. No se trata sólo de experimentar con números o fórmulas: habrá dinámicas interactivas y hasta sorpresas.

El objetivo es simple, pero poderoso: que cada niña descubra que la ciencia también puede ser divertida y que existen múltiples caminos posibles en áreas que hoy concentran gran parte de las oportunidades laborales del futuro. En la organización destacaron que la jornada busca generar confianza y despertar talentos que muchas veces permanecen ocultos.

Quienes participen además recibirán materiales y recuerdos que refuercen la experiencia. Se espera que la propuesta sea un espacio de disfrute, pero también una semilla que inspire a seguir explorando.

El legado de Ada Lovelace

La actividad se realiza en simultáneo en varios países de la región y rinde homenaje a Ada Lovelace, considerada la primera programadora de la historia. Su aporte, olvidado durante décadas, hoy inspira a nuevas generaciones.

Lovelace diseñó el primer algoritmo para una máquina que nunca llegó a construirse, pero que marcó el inicio del pensamiento computacional. Tanto es así que el lenguaje de programación Ada, creado en la década de 1980, lleva su nombre. Su figura se convirtió en símbolo de cómo las mujeres pueden y deben ocupar un lugar en la innovación tecnológica.

Una invitación abierta

La cita en Avenida Independencia 1800 será un punto de encuentro para familias tucumanas interesadas en acompañar a las niñas en un descubrimiento distinto. La recomendación es inscribirse cuanto antes, ya que los cupos son reducidos.

Con talleres, juegos y un guiño a la historia de la informática, Tucumán se suma a la celebración mundial que recuerda a Ada Lovelace y que abre caminos para que las niñas de hoy se conviertan en las científicas del mañana.

