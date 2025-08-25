Qué significa soplar la vela de cumpleaños y por qué ya no se recomienda hacerlo

Uno de los celebraciones más populares del mundo es la del cumpleaños. En cada rincón del planeta tierra se festeja el día del nacimiento de una persona. Esta fiesta también va acompañada de un ritual: la vela encendida en la torta para pedir los clásicos tres deseos. ¿Está bien soplarla o no?
Encender una vela tiene distintos significados pero siempre ligados a la espiritualidad y el autoconocimiento. En principio las velas siempre que se encienden suelen tener una intención, por lo que la práctica del apagado intencional por medio del viento no es una respuesta correcta. ¿Por qué? porque estarías derribando tus objetivos.
Qué significa soplar la vela de cumpleaños y por qué recomiendan no hacerlo
Otra de las formas de mirarlo tiene que ver con la mala suerte. Al fuego, generalmente se le pide con otras intenciones, ya que es un elemento que aleja y que trae consigo el poder de sacar las cosas malas de tu vida, por eso si quieres comunicarte con él deberías:
- Encender una vela
- Cerrar los ojos
- Pedir sacar de tu vida todo aquello que no puedes dejar atrás
- Nunca pedir deseos o aquello que aspiras
- Apagarla, y para ello tienes dos alternativas: colocar un vaso sobre ella para evitar que le llegue oxígeno a la llama, o apagarla con los dedos humectados
Por otro lado, aconsejan que la mejor decisión es dejar que las velas se consuman solas y por completo. Además, al momento de prenderlas, es mejor hacerlo con fósforos en vez de encendedor.
Eso es importante saber como no arruinar los poderes de la velas, ya que tienen una energía especial que ahuyenta los espíritus malignos y ayuda a conectar nuestros deseos con las plegarias, por eso son utilizadas también en la iglesia, son un símbolo de armonía.