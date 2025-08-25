Recorte sobre el cuidado del ambiente: los fondos bajaron hasta un 80%

La conclusión surge de un informe de 45 páginas publicado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), al analizar los recursos que destina la Casa Rosada a los organismos que se encargan de tareas tales como la limpieza del Riachuelo, la prevención y el combate de los incendios forestales, el cuidado de los parques nacionales y hasta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre otras.