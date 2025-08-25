Secciones
Política

Juicio contra “la banda de los copitos”: excarcelado y arrepentido
Nicolás Carrizo Nicolás Carrizo
Hace 2 Hs

Luego de que el pasado miércoles, tras los alegatos de la fiscal en el juicio contra “la banda de los copitos” por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, la Justicia haya hecho lugar al pedido del abogado de Nicolás Carrizo para excarcelarlo, el sujeto señalado como jefe de la organización habló. “No sabía que Sabag Montiel y Brenda Uliarte querían matarla”, dijo en una entrevista a Radio con Vos

“Uno a veces dice cosas que no sabés si podés lastimar al otro o generar un problema sin querer hacerlo. Las disculpas sinceras son hacia Cristina Kirchner. Pase lo que pase, yo creo que si ella lee esos mensajes a mí me agarra vergüenza. Era como un personaje que nunca iba a conocer”, dijo.

Líder de Los Copitos: “Nada tengo contra Cristina; yo jamás mataría a una persona”

Líder de Los Copitos: “Nada tengo contra Cristina; yo jamás mataría a una persona”

Sobre las razones que llevaron a Sabag Montiel y a Uliarte a planificar el intento de magnicidio, Nicolás Carrizo interpretó que el hombre lo hizo para “impresionar” a ella, que era su novia. Y que todo derivó de situaciones de humillación que ella ejercía sobre él.

Temas Cristina Fernández de KirchnerNéstor KirchnerFlorencio RandazzoNicolás CarrizoFernando Sabag MontielBrenda Uliarte
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
En medio del escándalo de la ANDIS, la tucumana Cristina Pérez reiteró su postura contra la corrupción

En medio del escándalo de la ANDIS, la tucumana Cristina Pérez reiteró su postura contra la corrupción

Lo más popular
Así funciona el nuevo “modo estudio” de ChatGPT para aprender paso a paso con IA
1

Así funciona el nuevo “modo estudio” de ChatGPT para aprender paso a paso con IA

Salarios 2025: las empresas moderan los aumentos y apuestan por políticas de compensación más estratégicas
2

Salarios 2025: las empresas moderan los aumentos y apuestan por políticas de compensación más estratégicas

¿Cómo están los pulmones?: el silencioso peligro de la EPOC y el cáncer de pulmón
3

¿Cómo están los pulmones?: el silencioso peligro de la EPOC y el cáncer de pulmón

La ciencia dice que menos de 15 minutos en la naturaleza combaten la ansiedad
4

La ciencia dice que menos de 15 minutos en la naturaleza combaten la ansiedad

Ni hielo, ni antiinflamatorios: Cómo actuar correctamente tras una mala pisada
5

Ni hielo, ni antiinflamatorios: Cómo actuar correctamente tras una mala pisada

¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?
6

¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?

Más Noticias
Café de especialidad: por qué está cambiando nuestra forma de consumirlo y qué hay detrás de un fenómeno que crece en Tucumán

Café de especialidad: por qué está cambiando nuestra forma de consumirlo y qué hay detrás de un fenómeno que crece en Tucumán

Qué es el horóscopo alquimista y cómo saber cuál es tu signo según tu fecha de nacimiento

Qué es el horóscopo alquimista y cómo saber cuál es tu signo según tu fecha de nacimiento

Ni hielo, ni antiinflamatorios: Cómo actuar correctamente tras una mala pisada

Ni hielo, ni antiinflamatorios: Cómo actuar correctamente tras una mala pisada

¿Cómo preparar chocolate Dubái en casa y con qué ingredientes?

¿Cómo preparar chocolate Dubái en casa y con qué ingredientes?

Running sin monotonía: el método 30-20-10 que revoluciona los entrenamientos

Running sin monotonía: el método 30-20-10 que revoluciona los entrenamientos

¿Se te cae el cabello? 10 posibles causas médicas y las señales de alerta a tener en cuenta

¿Se te cae el cabello? 10 posibles causas médicas y las señales de alerta a tener en cuenta

¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?

¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?

La ciencia dice que menos de 15 minutos en la naturaleza combaten la ansiedad

La ciencia dice que menos de 15 minutos en la naturaleza combaten la ansiedad

Comentarios