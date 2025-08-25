Juicio contra “la banda de los copitos”: excarcelado y arrepentido

Luego de que el pasado miércoles, tras los alegatos de la fiscal en el juicio contra “la banda de los copitos” por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, la Justicia haya hecho lugar al pedido del abogado de Nicolás Carrizo para excarcelarlo, el sujeto señalado como jefe de la organización habló. “No sabía que Sabag Montiel y Brenda Uliarte querían matarla”, dijo en una entrevista a Radio con Vos
“Uno a veces dice cosas que no sabés si podés lastimar al otro o generar un problema sin querer hacerlo. Las disculpas sinceras son hacia Cristina Kirchner. Pase lo que pase, yo creo que si ella lee esos mensajes a mí me agarra vergüenza. Era como un personaje que nunca iba a conocer”, dijo.
Sobre las razones que llevaron a Sabag Montiel y a Uliarte a planificar el intento de magnicidio, Nicolás Carrizo interpretó que el hombre lo hizo para “impresionar” a ella, que era su novia. Y que todo derivó de situaciones de humillación que ella ejercía sobre él.