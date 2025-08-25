Juicio contra “la banda de los copitos”: excarcelado y arrepentido

Luego de que el pasado miércoles, tras los alegatos de la fiscal en el juicio contra “la banda de los copitos” por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, la Justicia haya hecho lugar al pedido del abogado de Nicolás Carrizo para excarcelarlo, el sujeto señalado como jefe de la organización habló. “No sabía que Sabag Montiel y Brenda Uliarte querían matarla”, dijo en una entrevista a Radio con Vos