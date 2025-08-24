Secciones
DeportesMás deportes

He’s A Rockstar mostró su poderío y le apunta al Gran Premio "Batalla de Tucumán"

El caballo porteño, que es entrenado por "Panchi" Muratore en Santiago del Estero, logró un gran triunfo en el clásico "Rumbo al Batalla". Entre los potrillos volvió a brillar Mock Joy.

NOTABLE. He’s A Rockstar contó con la acertada conducción del jinete José Vizcarra en el clásico “Rumbo al Batalla”. NOTABLE. He’s A Rockstar contó con la acertada conducción del jinete José Vizcarra en el clásico “Rumbo al Batalla”.
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Con un remate implacable y la categoría de un fondista hecho para las grandes citas, He’s A Rockstar se adueñó del clásico “Rumbo al Batalla” y sacó pasaje directo para el Gran Premio “Batalla de Tucumán” del próximo 24 de septiembre. Bajo la conducción de José Alfredo Vizcarra, el pupilo de Francisco Muratore dejó en claro que será uno de los nombres a seguir en la prueba más esperada del calendario turfístico del NOA.

“Ganó con mucha autoridad y será candidato en el Batalla”, aseguró Vizcarra, que le brindó una excelente conducción a He’s A Rockstar. El experimentado jinete no ahorró elogios luego de montar por primera vez el hijo de Endorsement, que derrotó por tres cuerpos a la yegua Cima Himalaya, en la definición de los 2.000 metros del clásico “Rumbo al Batalla”, la competencia más importante de la reunión que se llevó a cabo en el hipódromo tucumano.

El nieto materno de Luhuk sacó a relucir toda su calidad y demostró que es un gran fondista al completar los dos kilómetros en el tiempo de 2’6”3/5. “Es un caballo de mucha calidad y lo demostró con esta nueva victoria”, dijo Vizcarra, que reveló que él no montará al alazán de “Panchi” Muratore en el “Batalla”. “Lo correrá Gustavo Calvente”, contó, dejando en claro que el cordobés se apilará sobre la montura del defensor de la caballeriza santiagueña “Las 4 hermanas”, como lo hizo el pasado 25 de julio, cuando relegó por medio cuerpo a Standartd, en el tiempo 2’5”3/5 para los 2.000 metros del clásico “Madre de Ciudades” en Santiago del Estero.

La producción de He’s A Rockstar fue de menos a más en el clásico “Rumbo al Batalla”. Mientras Evros Tama y Caro Amici se disputaron palmo a palmo el puesto de privilegio durante más de 1.000 metros, el ejemplar nacido en el haras Las Raíces corrió en el cuarto lugar, bien lejos del primer lugar. Vizcarra recién “aceleró” a su conducido en el codo de los 800 metros y en el palo de los 500 ya pasó al frente. En la recta final, Cima Himalaya y Fin del Mundo trataron de ponerlo en aprietos, pero el pensionista de Muratore no se entregó y siguió con su andar firme, para conseguir una nueva victoria y demostrar que está listo para dar pelea en la carrera más importante del turf del interior del país.

La reunión no tuvo un único nombre propio. Otro de los momentos destacados de la jornada fue la actuación de Mock Joy, el potrillo que apunta a convertirse en una de las figuras jóvenes del norte. El descendiente de Roman Joy, entrenado por Sergio Cuellar, brilló en el clásico “General José de San Martín”, sobre 1.400 metros.

GRAN SUPERIORIDAD. El potrillo Mock Joy derrotó por 16 cuerpos a The Coach en el clásico “General San Martín”. GRAN SUPERIORIDAD. El potrillo Mock Joy derrotó por 16 cuerpos a The Coach en el clásico “General San Martín”.

De punta a punta y sin dar chances a sus rivales, Mock Joy derrotó por impresionantes 16 cuerpos a The Coach, en un tiempo de 1’23”2/5. Fue su segundo triunfo consecutivo y la confirmación de que atraviesa un presente excepcional. Con este resultado, el nieto de Cima De Triomphe ya mira de lleno hacia la Carrera de las Estrellas, también programada para el 24 de septiembre, donde intentará ratificar todo lo mostrado hasta ahora.

La jornada en el circo hípico local dejó sensaciones claras: He’s A Rockstar llegará encendido al “Batalla”, mientras que Mock Joy se proyecta como el potrillo a seguir.

Los resultados de las 10 competencias fueron los siguientes:

PRIMERA CARRERA

(1.100 metros)

PREMIO “BATALLA DE CHACABUCO”

caballo            peso                jockey

1° CRAZY DANCE        56             Lucas Medina

2° NAYLA PLUS           56             Ángel Villegas

3° POLAQUITA LOVE    56             José Vizcarra

4° GRAND CARO         56             Benjamín Ossan

5° REINA RIYONA        56             William Chavez

U° FOGOSA HIT           56             Jorge Aguirrez

Entrenador: Marcelo Suárez

Caballeriza: Mingo y Juanjo

La ganadora es hija de: Lucullan - Dancing All Night

Tiempo: 1’6”1/5

Ganada por: 5 cuerpos y 1/2 cuerpo

SEGUNDA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “EL SANTO DE LA ESPADA”

caballo            peso                jockey

1° GRAND SILVI           54             Héctor Suarez

2° ESTUDIAN              54             Francisco Brito

3° PIU RIMOUT            54             José Vizcarra

4° GRAND LUCRE        57             Benjamín Ossan

5° BLESSED AGAIN      52             Walter Figueroa

U° DISTINTA CRAF       57             Julián Bethencourt

Entrenador: Germán Gómez Omil

Caballeriza: Grand Eduard

La ganadora es hija de: Holy Boss - Feda Plus

Tiempo: 1’18”4/5

Ganada por: 2 1/2 cuerpos y 3 cuerpos

TERCERA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “BATALLA DE MAIPU”

caballo            peso                jockey

1° FURIOSO AMAZON   57             Francisco Brito

2° VIENE FACIL           55             Ángel Vai

3° TRUNACCI              57             Matías Rodríguez

4° SACA BRILLO         57             José Vizcarra

5° SECURITY JAN        57             Juan Romano

6° GRAND PLUS          57             Pablo Alarcón

7° MURO ATLANTICO   57             Walter Figueroa

8° MUNDO DANIEL      57             Ángel Villegas

9° TIRYON  55             Sergio Corbalán

U° RICHARD BHUR      57             Héctor Coronel

Entrenador: Guillermo Jiménez

Caballeriza: 4 Pluma

El ganador es hijo de: Furious Key - Amazonita

Tiempo: 1’19”1/5

Ganada por: 3 cuerpos y 1 1/2 cuerpo

CUARTA CARRERA

(1.500 metros)

PREMIO “REGIMIENTO DE GRANADEROS”

caballo            peso                jockey

1° STORM CHUCK       54             Ángel Vai

2° SWEET ELEMENTARY               52             Francisco Brito

3° ENLOQUECEME       52             José Vizcarra

4° THE REMOTE          52             Lucas Medina

5° BALMAR                56             Facundo Navarro

U° YODA    54             Ángel Villegas

Entrenador: Juan Francisco Jiménez

Caballeriza: María Isabel

El ganador es hijo de: Chuck Berry - Stormy Marcela

Tiempo: 1’28”4/5 (nuevo récord)

Ganada por: 1/2 pescuezo y 5 cuerpos

QUINTA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “BOULOGNE SUR ME”

caballo            peso                jockey

1° LANDSLIDE RISK      56             Lucas Medina

2° TWIN VIC                56             Francisco Brito

3° GURKHA                56             Héctor Alcayaga

4° EL INDISCRETO       56             Facundo Navarro

5° WINSADAY             56             William Chavez

6° TAILGATE               56             Héctor Suarez

7° FUMIKOMI              56             José Vizcarra

8° RIO SEGURO           56             Benjamín Ossan

9° DON AUGE             56             Pablo Alarcón

10° SUPER CAUSE       56             Ángel Villegas

11° UN TERREMOTO    56             Jorge Aguirrez

12° NACHO SUN PRIZE 56             Lautaro Ponce

13° SECURITY PREMIUM               56             Ángel Vai

U° ISLAND OF LUCK     56             Marcos Navarro

Entrenador: Ángel Frías

Caballeriza: Los Amigos De Cutin

El ganador es hijo de: Security Risk - Inspiring Music

Tiempo: 44”1/5

Ganada por: 6 cuerpos y 1 cuerpo

SEXTA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “YAPEYU”

caballo            peso                jockey

1° LIVE TIME               56             Facundo Morán

2° EL BARBA ROJA     56             Walter Marrades

3° MIEL ESCONDIDA    54             Héctor Suarez

4° CENTELLA BIG PRIZE               56             Cristian Caram

5° LIGHT BLACK          56             Facundo Navarro

6° VALID SAM             56             Francisco Brito

7° SUPREMO PRIZE      56             Gonzalo Acosta

8° CRISETTE               56             Benjamín Ossan

10° EL TABARIS          56             Héctor Coronel

11° EMPERADOR RIDE 56             Lucas Medina

12° EL MAIPUENSE      56             José Vizcarra

U° THE GOLDEN GALLANT            56             Ángel Villegas

Entrenador: Francisco Muratore

Caballeriza: Los Cerrillos De Salta

El ganador es hijo de: Gouverneur Morris - La Busanda

Tiempo: 45”3/5

Ganada por: 1 cuerpo y 2 cuerpos

SÉPTIMA CARRERA

(1.400 metros)

CLASICO “Gral. JOSE DE SAN MARTIN”

caballo            peso                jockey

1° MOCK JOY              56             Matías Rodríguez

2° THE COACH            56             Héctor Suárez

3° DON PIPER             56             Francisco Brito

4° PALE JOY               54             Facundo Morán

U° ALTRUISMO           56             José Vizcarra

Entrenador: Sergio Cuellar

Caballeriza: 5 De Copas

El ganador es hijo de: Roman Joy - Make A Promise

Tiempo: 1’23”2/5

Ganada por: 16 cuerpos y 1 cuerpo

OCTAVA CARRERA

(2.000 metros)

CLASICO “RUMBO AL BATALLA”

caballo            peso                jockey

1° HE’S A ROCKSTAR   58             José Vizcarra

2° CIMA HIMALAYA     55             Héctor Suárez

3° FIN DEL MUNDO      55             Matías Rodriguez

4° EVROS TAMA          54             Lucas Medina

5° CARO AMICI           56             Ángel Villegas

6° LORD TRIUMPH       54             Héctor Coronel

U° BUENOS MUCHACHOS             50             Jorge Aguirrez

Entrenador: Francisco Muratore

Caballeriza: Las 4 hermanas (Santiago del Estero)

El ganador es hijo de: Endorsement - She’s Amazing

Tiempo: 2’6”3/5

Ganada por: 3 cuerpos y 3/4 cuerpo

NOVENA CARRERA

(1.500 metros)

PREMIO “EJERCITO DEL NORTE”

caballo            peso                jockey

1° ZINZAN BROOKE      56             Héctor Suárez

2° SMASHING MASTER 56             José Vizcarra

3° DISTINTO RIG          57             Walter Marrades

4° EUFEMIO                57             Lucas Medina

5° GREEN SHOE          53             Jorge Aguirrez

6° RADIO WAVES         53             Cristian Caram

7° CANDY GATO          50             Walter Figueroa

8° LUCKY SHADOW      57             Facundo Morán

9° COUBERT               57             Matías Rodríguez

U° NORTEÑO FOR SALE                54             Francisco Brito

Entrenador: José Gallego

Caballeriza: Los Molestos

El ganador es hijo de: Greenspring - Nathalie

Tiempo: 1’31”1/5

Ganada por: 1 1/2 cuerpo y 2 1/2 cuerpos

DÉCIMA CARRERA

(1.200 metros)

PREMIO “PASO DE LOS ANDES”

caballo            peso                jockey

1° SHOW GOES ON      53             Francisco Brito

2° MASTER ROBERTS TOP            54             Julián Bethencourt

3° GOOGLER               56             José Vizcarra

4° VIKINS TERROR       52             Walter Figueroa

5° POR EL TRIUNFO     54             Matías Rodríguez

6° MAJOR LIZARD       52             Raúl Valdez

7° GRAND SILVERIO     56             Pablo Alarcón

8° FURIOSO LIFE         56             Héctor Suarez

U° TIRA A BUENA        54             Ángel Villegas

Entrenador: Juan Sáez

Caballeriza: Abuela Tete

El ganador es hijo de: Treasure Beach - All Diamonds

Tiempo: 1’11”

 Ganada por: 8 cuerpos y 2 cuerpos

Temas TucumánBuenos AiresSantiago del EsteroCaja Popular de Ahorros de TucumánHipódromo de TucumánGran Premio Batalla de TucumánJosé Alfredo Vizcarra
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La tucumana Nicole Pérez fue convocada a Las Panteras para el Mundial de Tailandia 2025

La tucumana Nicole Pérez fue convocada a Las Panteras para el Mundial de Tailandia 2025

Agostina Hein superó un récord vigente desde 2004 y se coronó campeona mundial juvenil en Rumania

Agostina Hein superó un récord vigente desde 2004 y se coronó campeona mundial juvenil en Rumania

Un cartel especial en la llegada del Trasmontaña 2025

Un cartel especial en la llegada del Trasmontaña 2025

El arquero de la Reserva de Atlético Tucumán dijo presente en La Sala para ver el Trasmontaña

El arquero de la Reserva de Atlético Tucumán dijo presente en La Sala para ver el Trasmontaña

Trasmontaña: una pasión que se transmite de generación en generación

Trasmontaña: una pasión que se transmite de generación en generación

Lo más popular
El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel
1

El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel

Adiós a Federico Colombres
2

Adiós a Federico Colombres

El mensaje de Jaldo a Milei: Si quiere venir el león, lo vamos a atender aquí en Tucumán
3

El mensaje de Jaldo a Milei: "Si quiere venir el león, lo vamos a atender aquí en Tucumán"

El “cuco” de LLA y los volantazos de Jaldo y Sánchez en campaña
4

El “cuco” de LLA y los volantazos de Jaldo y Sánchez en campaña

La dolarización fue un verso: Cachanosky criticó el rumbo económico del gobierno de Milei
5

"La dolarización fue un verso": Cachanosky criticó el rumbo económico del gobierno de Milei

Casi siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación que reporta el Indec
6

Casi siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación que reporta el Indec

Más Noticias
El mensaje de Jaldo a Milei: Si quiere venir el león, lo vamos a atender aquí en Tucumán

El mensaje de Jaldo a Milei: "Si quiere venir el león, lo vamos a atender aquí en Tucumán"

Con un try del tucumano García, Los Pumas rugieron en Vélez y vencieron a los All Blacks por primera vez en Argentina

Con un try del tucumano García, Los Pumas rugieron en Vélez y vencieron a los All Blacks por primera vez en Argentina

Agenda de TV del domingo: ¿A qué hora juegan Real Madrid, Boca Juniors y Racing Club?

Agenda de TV del domingo: ¿A qué hora juegan Real Madrid, Boca Juniors y Racing Club?

El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel

El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

Con Kevin Ortiz y Matías Mansilla como figuras, mirá el 1x1 de Atlético contra Talleres

Con Kevin Ortiz y Matías Mansilla como figuras, mirá el 1x1 de Atlético contra Talleres

Adiós a Federico Colombres

Adiós a Federico Colombres

Comentarios