He’s A Rockstar mostró su poderío y le apunta al Gran Premio "Batalla de Tucumán"

La producción de He’s A Rockstar fue de menos a más en el clásico “Rumbo al Batalla”. Mientras Evros Tama y Caro Amici se disputaron palmo a palmo el puesto de privilegio durante más de 1.000 metros, el ejemplar nacido en el haras Las Raíces corrió en el cuarto lugar, bien lejos del primer lugar. Vizcarra recién “aceleró” a su conducido en el codo de los 800 metros y en el palo de los 500 ya pasó al frente. En la recta final, Cima Himalaya y Fin del Mundo trataron de ponerlo en aprietos, pero el pensionista de Muratore no se entregó y siguió con su andar firme, para conseguir una nueva victoria y demostrar que está listo para dar pelea en la carrera más importante del turf del interior del país.