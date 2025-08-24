He’s A Rockstar mostró su poderío y le apunta al Gran Premio "Batalla de Tucumán"

Con un remate implacable y la categoría de un fondista hecho para las grandes citas, He’s A Rockstar se adueñó del clásico “Rumbo al Batalla” y sacó pasaje directo para el Gran Premio “Batalla de Tucumán” del próximo 24 de septiembre. Bajo la conducción de José Alfredo Vizcarra, el pupilo de Francisco Muratore dejó en claro que será uno de los nombres a seguir en la prueba más esperada del calendario turfístico del NOA.
“Ganó con mucha autoridad y será candidato en el Batalla”, aseguró Vizcarra, que le brindó una excelente conducción a He’s A Rockstar. El experimentado jinete no ahorró elogios luego de montar por primera vez el hijo de Endorsement, que derrotó por tres cuerpos a la yegua Cima Himalaya, en la definición de los 2.000 metros del clásico “Rumbo al Batalla”, la competencia más importante de la reunión que se llevó a cabo en el hipódromo tucumano.
El nieto materno de Luhuk sacó a relucir toda su calidad y demostró que es un gran fondista al completar los dos kilómetros en el tiempo de 2’6”3/5. “Es un caballo de mucha calidad y lo demostró con esta nueva victoria”, dijo Vizcarra, que reveló que él no montará al alazán de “Panchi” Muratore en el “Batalla”. “Lo correrá Gustavo Calvente”, contó, dejando en claro que el cordobés se apilará sobre la montura del defensor de la caballeriza santiagueña “Las 4 hermanas”, como lo hizo el pasado 25 de julio, cuando relegó por medio cuerpo a Standartd, en el tiempo 2’5”3/5 para los 2.000 metros del clásico “Madre de Ciudades” en Santiago del Estero.
La producción de He’s A Rockstar fue de menos a más en el clásico “Rumbo al Batalla”. Mientras Evros Tama y Caro Amici se disputaron palmo a palmo el puesto de privilegio durante más de 1.000 metros, el ejemplar nacido en el haras Las Raíces corrió en el cuarto lugar, bien lejos del primer lugar. Vizcarra recién “aceleró” a su conducido en el codo de los 800 metros y en el palo de los 500 ya pasó al frente. En la recta final, Cima Himalaya y Fin del Mundo trataron de ponerlo en aprietos, pero el pensionista de Muratore no se entregó y siguió con su andar firme, para conseguir una nueva victoria y demostrar que está listo para dar pelea en la carrera más importante del turf del interior del país.
La reunión no tuvo un único nombre propio. Otro de los momentos destacados de la jornada fue la actuación de Mock Joy, el potrillo que apunta a convertirse en una de las figuras jóvenes del norte. El descendiente de Roman Joy, entrenado por Sergio Cuellar, brilló en el clásico “General José de San Martín”, sobre 1.400 metros.
De punta a punta y sin dar chances a sus rivales, Mock Joy derrotó por impresionantes 16 cuerpos a The Coach, en un tiempo de 1’23”2/5. Fue su segundo triunfo consecutivo y la confirmación de que atraviesa un presente excepcional. Con este resultado, el nieto de Cima De Triomphe ya mira de lleno hacia la Carrera de las Estrellas, también programada para el 24 de septiembre, donde intentará ratificar todo lo mostrado hasta ahora.
La jornada en el circo hípico local dejó sensaciones claras: He’s A Rockstar llegará encendido al “Batalla”, mientras que Mock Joy se proyecta como el potrillo a seguir.
Los resultados de las 10 competencias fueron los siguientes:
PRIMERA CARRERA
(1.100 metros)
PREMIO “BATALLA DE CHACABUCO”
caballo peso jockey
1° CRAZY DANCE 56 Lucas Medina
2° NAYLA PLUS 56 Ángel Villegas
3° POLAQUITA LOVE 56 José Vizcarra
4° GRAND CARO 56 Benjamín Ossan
5° REINA RIYONA 56 William Chavez
U° FOGOSA HIT 56 Jorge Aguirrez
Entrenador: Marcelo Suárez
Caballeriza: Mingo y Juanjo
La ganadora es hija de: Lucullan - Dancing All Night
Tiempo: 1’6”1/5
Ganada por: 5 cuerpos y 1/2 cuerpo
SEGUNDA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “EL SANTO DE LA ESPADA”
caballo peso jockey
1° GRAND SILVI 54 Héctor Suarez
2° ESTUDIAN 54 Francisco Brito
3° PIU RIMOUT 54 José Vizcarra
4° GRAND LUCRE 57 Benjamín Ossan
5° BLESSED AGAIN 52 Walter Figueroa
U° DISTINTA CRAF 57 Julián Bethencourt
Entrenador: Germán Gómez Omil
Caballeriza: Grand Eduard
La ganadora es hija de: Holy Boss - Feda Plus
Tiempo: 1’18”4/5
Ganada por: 2 1/2 cuerpos y 3 cuerpos
TERCERA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “BATALLA DE MAIPU”
caballo peso jockey
1° FURIOSO AMAZON 57 Francisco Brito
2° VIENE FACIL 55 Ángel Vai
3° TRUNACCI 57 Matías Rodríguez
4° SACA BRILLO 57 José Vizcarra
5° SECURITY JAN 57 Juan Romano
6° GRAND PLUS 57 Pablo Alarcón
7° MURO ATLANTICO 57 Walter Figueroa
8° MUNDO DANIEL 57 Ángel Villegas
9° TIRYON 55 Sergio Corbalán
U° RICHARD BHUR 57 Héctor Coronel
Entrenador: Guillermo Jiménez
Caballeriza: 4 Pluma
El ganador es hijo de: Furious Key - Amazonita
Tiempo: 1’19”1/5
Ganada por: 3 cuerpos y 1 1/2 cuerpo
CUARTA CARRERA
(1.500 metros)
PREMIO “REGIMIENTO DE GRANADEROS”
caballo peso jockey
1° STORM CHUCK 54 Ángel Vai
2° SWEET ELEMENTARY 52 Francisco Brito
3° ENLOQUECEME 52 José Vizcarra
4° THE REMOTE 52 Lucas Medina
5° BALMAR 56 Facundo Navarro
U° YODA 54 Ángel Villegas
Entrenador: Juan Francisco Jiménez
Caballeriza: María Isabel
El ganador es hijo de: Chuck Berry - Stormy Marcela
Tiempo: 1’28”4/5 (nuevo récord)
Ganada por: 1/2 pescuezo y 5 cuerpos
QUINTA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “BOULOGNE SUR ME”
caballo peso jockey
1° LANDSLIDE RISK 56 Lucas Medina
2° TWIN VIC 56 Francisco Brito
3° GURKHA 56 Héctor Alcayaga
4° EL INDISCRETO 56 Facundo Navarro
5° WINSADAY 56 William Chavez
6° TAILGATE 56 Héctor Suarez
7° FUMIKOMI 56 José Vizcarra
8° RIO SEGURO 56 Benjamín Ossan
9° DON AUGE 56 Pablo Alarcón
10° SUPER CAUSE 56 Ángel Villegas
11° UN TERREMOTO 56 Jorge Aguirrez
12° NACHO SUN PRIZE 56 Lautaro Ponce
13° SECURITY PREMIUM 56 Ángel Vai
U° ISLAND OF LUCK 56 Marcos Navarro
Entrenador: Ángel Frías
Caballeriza: Los Amigos De Cutin
El ganador es hijo de: Security Risk - Inspiring Music
Tiempo: 44”1/5
Ganada por: 6 cuerpos y 1 cuerpo
SEXTA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “YAPEYU”
caballo peso jockey
1° LIVE TIME 56 Facundo Morán
2° EL BARBA ROJA 56 Walter Marrades
3° MIEL ESCONDIDA 54 Héctor Suarez
4° CENTELLA BIG PRIZE 56 Cristian Caram
5° LIGHT BLACK 56 Facundo Navarro
6° VALID SAM 56 Francisco Brito
7° SUPREMO PRIZE 56 Gonzalo Acosta
8° CRISETTE 56 Benjamín Ossan
10° EL TABARIS 56 Héctor Coronel
11° EMPERADOR RIDE 56 Lucas Medina
12° EL MAIPUENSE 56 José Vizcarra
U° THE GOLDEN GALLANT 56 Ángel Villegas
Entrenador: Francisco Muratore
Caballeriza: Los Cerrillos De Salta
El ganador es hijo de: Gouverneur Morris - La Busanda
Tiempo: 45”3/5
Ganada por: 1 cuerpo y 2 cuerpos
SÉPTIMA CARRERA
(1.400 metros)
CLASICO “Gral. JOSE DE SAN MARTIN”
caballo peso jockey
1° MOCK JOY 56 Matías Rodríguez
2° THE COACH 56 Héctor Suárez
3° DON PIPER 56 Francisco Brito
4° PALE JOY 54 Facundo Morán
U° ALTRUISMO 56 José Vizcarra
Entrenador: Sergio Cuellar
Caballeriza: 5 De Copas
El ganador es hijo de: Roman Joy - Make A Promise
Tiempo: 1’23”2/5
Ganada por: 16 cuerpos y 1 cuerpo
OCTAVA CARRERA
(2.000 metros)
CLASICO “RUMBO AL BATALLA”
caballo peso jockey
1° HE’S A ROCKSTAR 58 José Vizcarra
2° CIMA HIMALAYA 55 Héctor Suárez
3° FIN DEL MUNDO 55 Matías Rodriguez
4° EVROS TAMA 54 Lucas Medina
5° CARO AMICI 56 Ángel Villegas
6° LORD TRIUMPH 54 Héctor Coronel
U° BUENOS MUCHACHOS 50 Jorge Aguirrez
Entrenador: Francisco Muratore
Caballeriza: Las 4 hermanas (Santiago del Estero)
El ganador es hijo de: Endorsement - She’s Amazing
Tiempo: 2’6”3/5
Ganada por: 3 cuerpos y 3/4 cuerpo
NOVENA CARRERA
(1.500 metros)
PREMIO “EJERCITO DEL NORTE”
caballo peso jockey
1° ZINZAN BROOKE 56 Héctor Suárez
2° SMASHING MASTER 56 José Vizcarra
3° DISTINTO RIG 57 Walter Marrades
4° EUFEMIO 57 Lucas Medina
5° GREEN SHOE 53 Jorge Aguirrez
6° RADIO WAVES 53 Cristian Caram
7° CANDY GATO 50 Walter Figueroa
8° LUCKY SHADOW 57 Facundo Morán
9° COUBERT 57 Matías Rodríguez
U° NORTEÑO FOR SALE 54 Francisco Brito
Entrenador: José Gallego
Caballeriza: Los Molestos
El ganador es hijo de: Greenspring - Nathalie
Tiempo: 1’31”1/5
Ganada por: 1 1/2 cuerpo y 2 1/2 cuerpos
DÉCIMA CARRERA
(1.200 metros)
PREMIO “PASO DE LOS ANDES”
caballo peso jockey
1° SHOW GOES ON 53 Francisco Brito
2° MASTER ROBERTS TOP 54 Julián Bethencourt
3° GOOGLER 56 José Vizcarra
4° VIKINS TERROR 52 Walter Figueroa
5° POR EL TRIUNFO 54 Matías Rodríguez
6° MAJOR LIZARD 52 Raúl Valdez
7° GRAND SILVERIO 56 Pablo Alarcón
8° FURIOSO LIFE 56 Héctor Suarez
U° TIRA A BUENA 54 Ángel Villegas
Entrenador: Juan Sáez
Caballeriza: Abuela Tete
El ganador es hijo de: Treasure Beach - All Diamonds
Tiempo: 1’11”
Ganada por: 8 cuerpos y 2 cuerpos