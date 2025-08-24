Entre similitudes, Atlético Tucumán busca dar con su mejor versión

Su tanto, el segundo de la noche, fue un desahogo personal. “Iba pasando y cuando vi que me quedó ahí, estaba frente al arco y le pegué. Hubo un rebote, pero lo importante es que entró. Me siento cómodo con el grupo, con el cuerpo técnico, es un plantel muy unido y muy humilde. Cuando hay algo así en un grupo, el día a día se hace mucho más fácil”, destacó Brizuela, que parece muy afianzado en el equipo titular.