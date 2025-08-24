El Ascenso tucumano se enciende: triunfos de Ñuñorco, San Ramón y Garmendia

La Primera B liguista reúne a equipos con historia, que alguna vez levantaron un título Anual y hoy buscan recuperar su lugar en la categoría superior. Ñuñorco, San Ramón y Garmendia FC son algunos de los protagonistas de la Primera B, que este fin de semana disputó la segunda fecha de su segunda etapa. El objetivo es claro: los cuatro primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final, en un formato de eliminación directa a un solo partido, con el premio mayor del ascenso.
En el grupo A, El Corte FC logró un valioso triunfo como visitante al derrotar a Unión San Francisco por 1 a 0, gracias al gol del delantero Emanuel Bahamonde. El equipo dirigido por Luis “Pato” Valdez se mantiene firme en la pelea. Otro que festejó fue Ñuñorco: con la conducción de Floreal García y un tanto de Mario Ale, superó a Eudoro Avellaneda por la mínima diferencia. En tanto, Ingenio Viejo doblegó a La Colonia 2 a 0, con goles de Leandro Guzmán y Gabriel Bulacio.
Por el grupo B, San Ramón mostró contundencia y goleó 4 a 1 a Deportivo Trancas en condición de visitante. Nahuel Zenteno, con un doblete, Carlos Campos y Lucas Lazarte marcaron para el ganador, mientras que Lucas Pachao descontó de penal. También festejó Garmendia FC, que venció 2 a 1 a Los Independientes de Tafí Viejo con tantos de Braian Valenzuela y Daniel Corbalán; Franco Méndez anotó para el perdedor. Por último, Cruz Alta venció a Sacachispa 2 a 0, con goles de Agustín Saracho y Agustín Sequeira.