El Ascenso tucumano se enciende: triunfos de Ñuñorco, San Ramón y Garmendia

En el grupo A, El Corte FC logró un valioso triunfo como visitante al derrotar a Unión San Francisco por 1 a 0, gracias al gol del delantero Emanuel Bahamonde. El equipo dirigido por Luis “Pato” Valdez se mantiene firme en la pelea. Otro que festejó fue Ñuñorco: con la conducción de Floreal García y un tanto de Mario Ale, superó a Eudoro Avellaneda por la mínima diferencia. En tanto, Ingenio Viejo doblegó a La Colonia 2 a 0, con goles de Leandro Guzmán y Gabriel Bulacio.