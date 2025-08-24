Secciones
DeportesFútbol

El Ascenso tucumano se enciende: triunfos de Ñuñorco, San Ramón y Garmendia

Ñuñorco, San Ramón y Garmendia FC dieron un paso clave en la segunda fecha de la Primera B. El torneo busca a sus clasificados para los cuartos de final y promete un final a todo o nada.

24 Agosto 2025

La Primera B liguista reúne a equipos con historia, que alguna vez levantaron un título Anual y hoy buscan recuperar su lugar en la categoría superior. Ñuñorco, San Ramón y Garmendia FC son algunos de los protagonistas de la Primera B, que este fin de semana disputó la segunda fecha de su segunda etapa. El objetivo es claro: los cuatro primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final, en un formato de eliminación directa a un solo partido, con el premio mayor del ascenso.

En el grupo A, El Corte FC logró un valioso triunfo como visitante al derrotar a Unión San Francisco por 1 a 0, gracias al gol del delantero Emanuel Bahamonde. El equipo dirigido por Luis “Pato” Valdez se mantiene firme en la pelea. Otro que festejó fue Ñuñorco: con la conducción de Floreal García y un tanto de Mario Ale, superó a Eudoro Avellaneda por la mínima diferencia. En tanto, Ingenio Viejo doblegó a La Colonia 2 a 0, con goles de Leandro Guzmán y Gabriel Bulacio.

Por el grupo B, San Ramón mostró contundencia y goleó 4 a 1 a Deportivo Trancas en condición de visitante. Nahuel Zenteno, con un doblete, Carlos Campos y Lucas Lazarte marcaron para el ganador, mientras que Lucas Pachao descontó de penal. También festejó Garmendia FC, que venció 2 a 1 a Los Independientes de Tafí Viejo con tantos de Braian Valenzuela y Daniel Corbalán; Franco Méndez anotó para el perdedor. Por último, Cruz Alta venció a Sacachispa 2 a 0, con goles de Agustín Saracho y Agustín Sequeira.

Temas Liga Tucumana
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Boca goleó en Mendoza, cortó su mala racha y volvió a la zona de clasificación a la Libertadores

Boca goleó en Mendoza, cortó su mala racha y volvió a la zona de clasificación a la Libertadores

Lo más popular
Así funciona el nuevo “modo estudio” de ChatGPT para aprender paso a paso con IA
1

Así funciona el nuevo “modo estudio” de ChatGPT para aprender paso a paso con IA

Salarios 2025: las empresas moderan los aumentos y apuestan por políticas de compensación más estratégicas
2

Salarios 2025: las empresas moderan los aumentos y apuestan por políticas de compensación más estratégicas

¿Cómo están los pulmones?: el silencioso peligro de la EPOC y el cáncer de pulmón
3

¿Cómo están los pulmones?: el silencioso peligro de la EPOC y el cáncer de pulmón

La ciencia dice que menos de 15 minutos en la naturaleza combaten la ansiedad
4

La ciencia dice que menos de 15 minutos en la naturaleza combaten la ansiedad

Ni hielo, ni antiinflamatorios: Cómo actuar correctamente tras una mala pisada
5

Ni hielo, ni antiinflamatorios: Cómo actuar correctamente tras una mala pisada

¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?
6

¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?

Más Noticias
Café de especialidad: por qué está cambiando nuestra forma de consumirlo y qué hay detrás de un fenómeno que crece en Tucumán

Café de especialidad: por qué está cambiando nuestra forma de consumirlo y qué hay detrás de un fenómeno que crece en Tucumán

Qué es el horóscopo alquimista y cómo saber cuál es tu signo según tu fecha de nacimiento

Qué es el horóscopo alquimista y cómo saber cuál es tu signo según tu fecha de nacimiento

Ni hielo, ni antiinflamatorios: Cómo actuar correctamente tras una mala pisada

Ni hielo, ni antiinflamatorios: Cómo actuar correctamente tras una mala pisada

¿Cómo preparar chocolate Dubái en casa y con qué ingredientes?

¿Cómo preparar chocolate Dubái en casa y con qué ingredientes?

Running sin monotonía: el método 30-20-10 que revoluciona los entrenamientos

Running sin monotonía: el método 30-20-10 que revoluciona los entrenamientos

¿Se te cae el cabello? 10 posibles causas médicas y las señales de alerta a tener en cuenta

¿Se te cae el cabello? 10 posibles causas médicas y las señales de alerta a tener en cuenta

¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?

¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?

La ciencia dice que menos de 15 minutos en la naturaleza combaten la ansiedad

La ciencia dice que menos de 15 minutos en la naturaleza combaten la ansiedad

Comentarios