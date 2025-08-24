Tucumanos en el podio: Chavarría y Bulacio Sfriso brillaron en la Media Maratón de Buenos Aires 2025

La Media Maratón de Buenos Aires 2025 volvió a mostrar su magnitud este domingo. Más de 27.000 corredores de más de 30 países se dieron cita en la intersección de avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, en Palermo, para recorrer los 21 kilómetros de un circuito urbano que atravesó barrios del norte y centro de la ciudad. La prueba, homologada por World Athletics, confirmó una vez más su lugar como la más convocante de Latinoamérica.