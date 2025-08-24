Secciones
Tucumanos en el podio: Chavarría y Bulacio Sfriso brillaron en la Media Maratón de Buenos Aires 2025

“Chava” terminó segundo en la M35-39, mientras que Bulacio Sfriso también se quedó con el segundo lugar en la M45-49. Más de 27.000 corredores participaron en la prueba, que reunió atletas de elite de más de 30 países.

IMPACTANTE. Más de 27.000 corredores participaron de la edición 2025 de la Media Maratón de Buenos Aires. IMPACTANTE. Más de 27.000 corredores participaron de la edición 2025 de la Media Maratón de Buenos Aires.
Hace 2 Hs

La Media Maratón de Buenos Aires 2025 volvió a mostrar su magnitud este domingo. Más de 27.000 corredores de más de 30 países se dieron cita en la intersección de avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, en Palermo, para recorrer los 21 kilómetros de un circuito urbano que atravesó barrios del norte y centro de la ciudad. La prueba, homologada por World Athletics, confirmó una vez más su lugar como la más convocante de Latinoamérica.

En medio de figuras internacionales y récords históricos, dos tucumanos se destacaron con actuaciones memorables en sus categorías. Ezequiel “Chava” Chavarría se quedó con el segundo puesto en la M35-39, con un tiempo de 1h06’36’’, mientras que Alejandro Bulacio Sfriso también alcanzó el podio en la M45-49, con un registro de 1h15’15’’. Ambos corredores llevaron la bandera de la provincia al podio, dejando su sello en una competencia de altísimo nivel.

La edición 2025 fue dominada por Jacob Kiplimo, quien rompió el récord del circuito con 58:29 minutos, seguido por Seifu Tura Abdiwak y Vinicent Nyamongo Nyageo, todos por debajo de la hora. Entre las argentinas, Florencia Borelli sorprendió al batir los récords argentino y sudamericano, con 1h09’21’’.

ABONADO. Chavarría siempre cumple buenos rendimientos. Ahora lo dejó en claro en la Media Maratón de Buenos Aires 2025. ABONADO. Chavarría siempre cumple buenos rendimientos. Ahora lo dejó en claro en la Media Maratón de Buenos Aires 2025. LA GACETA / Analía Jaramillo

Los tucumanos mostraron su jerarquía y confirmaron su buen momento

Para Chavarría y Bulacio Sfriso, la meta alcanzada es más que un número: es la confirmación de su esfuerzo, disciplina y pasión por el atletismo. En un escenario internacional, lograron transformar kilómetros en orgullo tucumano, mostrando que el talento local también puede brillar junto a las grandes figuras del atletismo mundial.

La Media Maratón de Buenos Aires no sólo celebra el deporte, sino que sirve como antesala del Maratón Internacional de la Ciudad, que se correrá el 21 de septiembre y marcará el 41° aniversario de la prueba. Para los tucumanos, este domingo quedará grabado como un día de podio y reconocimiento en la capital argentina.

