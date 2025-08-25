Secciones
El crédito paga el costo del nuevo esquema monetario
La volatilidad y las mayores tasas reales comenzaron a dar señales negativas desde el lado de la actividad económica. La escalada de las tasas de Adelantos, con Tasa Nominal Anual (TNA) superando el 90% en algunas jornadas, impulso a la baja el stock de préstamos, indica Ecolatina. Con un crédito que viene desacelerando desde el cambio de esquema cambiario-monetario, las señales de julio-agosto no son positivas para una actividad prácticamente estancada en el segundo trimestre, puntualiza. En otro orden, el Banco Central (BCRA) habría intervenido para sostener la cotización de títulos con vencimiento a comienzos de 2026 y absorbió pesos en el mercado a 40% de TNA, lo que se suma al ofrecimiento de REPOs a bancos y desliza un “corredor” de tasas. Mientras tanto, el cambio de la política de encajes siguió afectando la dinámica de mercado, con tasas de caución a 1 día tocando mínimos y máximos de 5% de TNA y más de 100% de TNA, respectivamente, a lo largo de la semana. Según la consultora, el mensaje hasta octubre está claro: desinflar, aunque duela. El Gobierno se jugará un pleno de cara a las elecciones de octubre, con el foco puesto en mantener la nominalidad a raya lo que aseguraría un buen desempeño electoral. Así la impronta en lo que sigue estará determinada por evitar que la tasa de interés se reduzca de tal forma que incentive una suba del dólar oficial y, con ello, los precios.

De esta forma, sostiene Ecolatina, la estrategia tiene una certeza y una incógnita. Las tasas se mantendrán elevadas con el objetivo de contener el dólar oficial, pero estará por verse si irá de la mano de una especie de “corredor” mediante intervenciones más sistemáticas en el mercado, lo que permitiría acotar los márgenes de volatilidad. “Lamentablemente, para el día después de las elecciones las autoridades económicas deberán recoger los dividendos de una estrategia que luce poco sostenible y aumenta la incertidumbre respecto al esquema cambiario-monetario que viene”, remarca en su informe semanal.

