Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

La presión aumenta en la zona A de la Primera Nacional y San Martín obligado a ganar en Floresta

Los triunfos de Deportivo Madryn y Atlanta no le dejaron otro alternativa. Si no se suma de a tres, el "Santo" casi que se despediría de la lucha por el primer lugar.

DESAFÍO. Mariano Campodónico tiene la obligación de hacer que el equipo sume de a tres en su excursión a Floresta. DESAFÍO. Mariano Campodónico tiene la obligación de hacer que el equipo sume de a tres en su excursión a Floresta. LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Hace 2 Hs

El margen se achica y la presión crece. San Martín sabe que no hay más lugar para más distracciones. Esta noche, en su visita a All Boys, está obligado a ganar.

Y no se trata sólo de sumar tres puntos, sino de sostener el pulso de un campeonato que se volvió frenético. Deportivo Madryn volvió a imponer su autoridad en la zona A de la Primera Nacional al vencer 2 a 0 a Gimnasia y Tiro de Salta, con goles de Germán Rivero y Bruno Pérez, y se mantiene firme en lo más alto. El sábado, Atlanta había hecho lo suyo frente a Ferro. La combinación de ambos resultados puso sobre la mesa un mensaje claro: San Martín no tiene margen de error; necesita ganar para seguir respirándole en la nuca al “Aurinegro” y al “Bohemio”.

Una derrota o incluso un empate en Floresta significaría ceder terreno en la recta decisiva del torneo porque la tabla ya no permite especulaciones. En caso de sumar de a tres, los dirigidos por Mariano Campodónico podrán mantener la diferencia de cuatro puntos con respecto a Madryn, y a uno de Atlanta.

La presión no sólo llega desde arriba. Detrás, otros equipos también acechan, esperando un tropiezo que abra la puerta.

Pero la obligación no es únicamente matemática. En La Ciudadela se instaló la idea de que el partido de esta noche debe servir como confirmación. La actuación del miércoles pasado contra Deportivo Maipú, en la que el “Santo” mostró orgullo, reacción y carácter, no puede quedar como un destello aislado. Campodónico lo sabe, y el desafío es darle continuidad a esa versión aguerrida que recuperó algo de la conexión con su gente.

La incógnita está en los nombres. El entrenador aún no confirmó el equipo titular, aunque hay una certeza: Juan Esquivel no será de la partida. El extremo, que ya había encendido alarmas al salir lesionado ante el “Botellero”, no se recuperó a tiempo y perderá su lugar. La apuesta pasará entonces por encontrar el equilibrio justo entre la intensidad que demanda el momento y la frescura para vulnerar a un All Boys que, herido por su andar irregular, buscará hacerse fuerte en casa.

San Martín se juega mucho más que un partido. Se juega su aspiración de seguir creyendo en el ascenso directo. El margen es mínimo y la obligación es máxima.

Temas Buenos AiresSan Miguel de TucumánClub Atlético All Boys de FlorestaPrimera NacionalClub Deportivo Maipú de MendozaMariano CampodónicoDeportivo MadrynJuan Cruz Esquivel
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel
1

El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel

Adiós a Federico Colombres
2

Adiós a Federico Colombres

El mensaje de Jaldo a Milei: Si quiere venir el león, lo vamos a atender aquí en Tucumán
3

El mensaje de Jaldo a Milei: "Si quiere venir el león, lo vamos a atender aquí en Tucumán"

El “cuco” de LLA y los volantazos de Jaldo y Sánchez en campaña
4

El “cuco” de LLA y los volantazos de Jaldo y Sánchez en campaña

La dolarización fue un verso: Cachanosky criticó el rumbo económico del gobierno de Milei
5

"La dolarización fue un verso": Cachanosky criticó el rumbo económico del gobierno de Milei

Casi siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación que reporta el Indec
6

Casi siete de cada 10 argentinos desconfían de la inflación que reporta el Indec

Más Noticias
El mensaje de Jaldo a Milei: Si quiere venir el león, lo vamos a atender aquí en Tucumán

El mensaje de Jaldo a Milei: "Si quiere venir el león, lo vamos a atender aquí en Tucumán"

Con un try del tucumano García, Los Pumas rugieron en Vélez y vencieron a los All Blacks por primera vez en Argentina

Con un try del tucumano García, Los Pumas rugieron en Vélez y vencieron a los All Blacks por primera vez en Argentina

Agenda de TV del domingo: ¿A qué hora juegan Real Madrid, Boca Juniors y Racing Club?

Agenda de TV del domingo: ¿A qué hora juegan Real Madrid, Boca Juniors y Racing Club?

El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel

El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

Con Kevin Ortiz y Matías Mansilla como figuras, mirá el 1x1 de Atlético contra Talleres

Con Kevin Ortiz y Matías Mansilla como figuras, mirá el 1x1 de Atlético contra Talleres

Adiós a Federico Colombres

Adiós a Federico Colombres

Comentarios