La presión aumenta en la zona A de la Primera Nacional y San Martín obligado a ganar en Floresta

Y no se trata sólo de sumar tres puntos, sino de sostener el pulso de un campeonato que se volvió frenético. Deportivo Madryn volvió a imponer su autoridad en la zona A de la Primera Nacional al vencer 2 a 0 a Gimnasia y Tiro de Salta, con goles de Germán Rivero y Bruno Pérez, y se mantiene firme en lo más alto. El sábado, Atlanta había hecho lo suyo frente a Ferro. La combinación de ambos resultados puso sobre la mesa un mensaje claro: San Martín no tiene margen de error; necesita ganar para seguir respirándole en la nuca al “Aurinegro” y al “Bohemio”.