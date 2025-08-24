Graneros ganó con firmeza el duelo entre candidatos de la Liga Tucumana

En el complemento, el refuerzo Benjamín Ruiz Rodríguez capitalizó un error en la salida y, a los 4 minutos, definió con categoría frente al arquero Juan González. El 3 a 0 fue lapidario, aunque no estaba en los planes iniciales. Ateneo había generado dos chances claras en la primera parte, pero se encontró con la seguridad de Pablo Lencina, que regresaba a la titularidad en Graneros tras superar una lesión y respondió con creces. En el segundo tiempo, el equipo de Mario Suárez incluso pudo ampliar la diferencia de contragolpe. La tarde se complicó aún más para el local cuando el volante Ignacio Ávalos vio la roja.