Graneros ganó con firmeza el duelo entre candidatos de la Liga Tucumana

De visitante vapuleó a Ateneo Parroquial por 3 a 0; de esa manera, alcanzó a San Antonio y a Concepción FC en la cima del grupo B.

DESEQUILIBRANTE. Collantes, de Graneros, se lleva la pelota ante Juan Castillo, de Ateneo. El delantero marco el primer gol.
Deportivo Graneros dio un paso firme en el Anual de la Primera A que organiza la Liga Tucumana. El conjunto del sur provincial derrotó en Alderetes a Ateneo Parroquial por 3 a 0 y, como premio, alcanzó en lo más alto de la tabla del grupo B a San Antonio y a Concepción FC, todos con cuatro puntos, al cierre de la segunda fecha de la zona Campeonato.

La victoria de los “Cocodrilos” se apoyó en la efectividad y en el aprovechamiento de los momentos clave. En apenas dos minutos, sobre el final de la etapa inicial, resolvieron el partido: primero Braian Collantes abrió el marcador con un remate de media distancia que se desvió en el camino, y luego Sergio Salto amplió la ventaja con un tiro libre perfecto. Así, Graneros se fue al descanso con un 2 a 0 tranquilizador, ante un estadio “Jacinto Llocra” que presentó un muy buen marco de público y mostró sus nuevas obras, con dos tribunas detrás de los arcos.

En el complemento, el refuerzo Benjamín Ruiz Rodríguez capitalizó un error en la salida y, a los 4 minutos, definió con categoría frente al arquero Juan González. El 3 a 0 fue lapidario, aunque no estaba en los planes iniciales. Ateneo había generado dos chances claras en la primera parte, pero se encontró con la seguridad de Pablo Lencina, que regresaba a la titularidad en Graneros tras superar una lesión y respondió con creces. En el segundo tiempo, el equipo de Mario Suárez incluso pudo ampliar la diferencia de contragolpe. La tarde se complicó aún más para el local cuando el volante Ignacio Ávalos vio la roja.

En otro partido del grupo B, San Lorenzo de Santa Ana venció 1 a 0 a San Martín, con gol de  Santiago Nieva. Con este resultado, tanto los “Coreanos” alcanzaron al “Santo”, con tres puntos.

Por la zona A, Tucumán Central reafirmó su chapa de candidato al golear 3 a 0 a Bella Vista como visitante. Diego Velárdez, con dos penales (uno en cada tiempo), y Matías Yubrín en contra, anotaron para el equipo de Walter Arrieta, que lleva 10 goles a favor y ninguno en contra en dos fechas. Con este triunfo, el “Rojo” llegó a la cima junto a Unión del Norte y San Juan, todos con puntaje ideal.

Precisamente, el “Santo del Este” superó a San Pablo por 1 a 0, gracias al tanto de Matías Prado.

 La segunda fecha ya quedó atrás, y dejó claro que la pelea por entrar a los cuartos de final promete muchas emociones. (Producción periodística: Carlos Oardi)

