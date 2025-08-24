Más de 500 competidores se dieron cita en el Palacio de los Deportes para clasificar al Mundial de Taekwon-do

Este fin de semana, el Palacio de los Deportes se convirtió en sede oficial del Torneo Interprovincial de Taekwon-do “Ciudad San Miguel de Tucumán”, que reunió a más de 500 competidores de diferentes cinturones y edades de Tucumán, La Rioja, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza y Santa Fe.
La intendenta Rossana Chahla acompañó este sábado la jornada inaugural del evento, que es considerado la antesala del Campeonato Mundial de Taekwondo ITF 2025 en Italia, ya que en esta instancia clasificarán representantes argentinos para la cita internacional.
La ceremonia de inauguración contó con la presencia del presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Taekwon-do (FAAT) y vicepresidente por América de la International Taekwon-do Federation (ITF), Adolfo Jesús Villanueva, entre otras autoridades.
“Estoy encantada de abrir las puertas de San Miguel de Tucumán para 500 competidores de una disciplina que habla del autocontrol, una disciplina que tiene que ver con el cuidado de la salud, del cuerpo y de la mente”, expresó la intendenta Chahla.
“Traer este tipo de competencias a San Miguel de Tucumán nos abre la puerta al mundo porque estamos seleccionando talentos, chicos y jóvenes que van a ir a Italia a representar a nuestra Argentina”, señaló la jefa municipal, a la vez que enfatizó la importancia de “trabajar mucho para generar y apoyar estos espacios” para los jóvenes y sus familias.
Por último, la intendenta de la Capital celebró el “espíritu federal” de los organizadores: “Los políticos y los funcionarios tenemos que visualizar que es muy importante hacer estos eventos en el interior de la Argentina, porque los chicos se entusiasman”, sostuvo.
Por su parte, Adolfo Villanueva destacó la puesta en valor del Palacio de los Deportes para la realización de este tipo de acontecimientos competitivos de alcance internacional. “La verdad que el Palacio, gracias a la doctora, ha cambiado totalmente. Con el gran trabajo que hizo ella hemos logrado poder estar acá en este selectivo que se va a hacer para Italia, es inédito, un Palacio de primer nivel y un cuadrilátero espectacular para que puedan pelear”, manifestó.
El Torneo Interprovincial de Taekwon-do comenzó este sábado en el predio del Parque 9 de Julio con las competencias para cintos negros (Danes) y cintos de color (Gups), en las categorías juveniles, adultos y veteranos; mientras que el domingo 24 de agosto fue el turno de la competencia infantil para la categoría Gups, de todas las edades.
Acompañaron el evento los puestos de las ferias gastronómicas organizadas por el Municipio capitalino.
Un Palacio revalorizado para albergar grandes eventos
La realización de este torneo con proyección internacional refleja los resultados de la estrategia llevada adelante por la gestión de la intendenta Rossana Chahla de posicionar al Palacio de los Deportes como escenario de grandes eventos deportivos y culturales.
Para lograr ese fin, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán encaró un proceso de revalorización integral de las instalaciones y entorno del coliseo, que en los últimos meses ya permitió que miles de vecinos disfruten en el Palacio de los Deportes de conciertos de artistas de la talla de Andrés Calamaro, Guasones y Turf, y de convocantes certámenes deportivos como la maratón SMT Corre, entre otros sucesos.