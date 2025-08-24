Más de 500 competidores se dieron cita en el Palacio de los Deportes para clasificar al Mundial de Taekwon-do

Por su parte, Adolfo Villanueva destacó la puesta en valor del Palacio de los Deportes para la realización de este tipo de acontecimientos competitivos de alcance internacional. “La verdad que el Palacio, gracias a la doctora, ha cambiado totalmente. Con el gran trabajo que hizo ella hemos logrado poder estar acá en este selectivo que se va a hacer para Italia, es inédito, un Palacio de primer nivel y un cuadrilátero espectacular para que puedan pelear”, manifestó.