Las fallas de controles en el caso del fentanilo

Los especialistas sostienen que su expansión es inevitable. Tarde o temprano la “droga zombi” se terminará instalando en el país. Esa es la razón por la que se deberían tomar medidas urgentes. Una de ellas es incrementar los controles en los laboratorios que la producen. Los profesionales de la salud, tanto de hospitales públicos y privados, deberían recibir preparación para poder identificar y actuar cuando atienden un caso de sobredosis de este tipo. También es importante que cuenten con stock de naloxona (el único antídoto efectivo) para aplicar y, por supuesto, que haya un intercambio de información y campañas de difusión para disminuir los estragos que genera el fentanilo.