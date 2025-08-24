Nicolás Paz brilló en Italia y Franco Mastantuono debutó como titular en Real Madrid

El volante argentino Nicolás Paz fue la gran figura en el triunfo de Como (2-0 sobre Lazio) en la jornada inaugural de la Serie A de Italia.
Como arrancó la temporada del campeonato italiano con un triunfazo de la mano del futbolista que juega en la selección argentina. Paz contribuyó con un tanto y una asistencia y se llevó el trofeo al jugador más valioso del partido.
El equipo del norte de Italia tomó la ventaja apenas iniciada la segunda mitad gracias a un tanto del griego Anastasios Douvikas, quien ingresó al área con la pelota controlada después de recibir un pase medido de Paz.
En tanto, el volante argentino sentenció el resultado gracias a un tiro libre que primero se estrelló en un poste antes de colarse en la puerta romana.
“Trabajamos muchísimo con Nico. Desde el inicio de la pretemporada se entrenó sin parar: ejercicios, repeticiones, tiros libres. Al final, el esfuerzo dio sus frutos y hoy nos regaló un gol decisivo. Y no sólo eso; cuando tuvimos que atacar uno contra uno, también dio una asistencia que nos dio tres puntos más”, dijo el entrenador Cesc Fábregas tras el encuentro.
"Nico", que sumó su séptimo gol en 36 partidos disputados en el campeonato italiano, fue titular y disputó 79 minutos antes de salir de cambio.
También jugó desde el inicio el centrocampista "albiceleste" Máximo Perrone, quien completó 78 minutos en el terreno de juego.
Por Lazio vio acción otro argentino que también es parte de la Scaloneta: Valentín "Tati" Castellanos.
Mastantuono tuvo un buen debut como titular en Real Madrid
Mientras tanto, en el debut como titular de Franco Mastantuono en Real Madrid, Vinicius Jr. necesitó sólo 25 minutos para jugar un papel decisivo en el triunfo "merengue" sobre Oviedo, por 3 a 0 en la Liga española.
"Vini" ingresó desde el banco pasada la hora de juego para registrar su primer tanto de la temporada y dar una asistencia.
El atacante brasileño sirvió el pase para que Kylian Mbappé pusiera el 2-0 parcial.
Ya en tiempo adicionado, Vinícius convirtió el tanto de la sentencia.
Mastantuono fue titular por primera ocasión desde su arribo a Madrid y completó 63 minutos en el terreno de juego antes de ser reemplazado. "Ha hecho un muy buen partido; nos va a dar mucho. Tiene mucha energía y su conexión con el equipo es buena dentro y fuera (de la cancha)", evaluó Xabi Alonso, DT de Real Madrid. (AFP)