Nicolás Paz brilló en Italia y Franco Mastantuono debutó como titular en Real Madrid

Mastantuono fue titular por primera ocasión desde su arribo a Madrid y completó 63 minutos en el terreno de juego antes de ser reemplazado. "Ha hecho un muy buen partido; nos va a dar mucho. Tiene mucha energía y su conexión con el equipo es buena dentro y fuera (de la cancha)", evaluó Xabi Alonso, DT de Real Madrid. (AFP)