Cómo pasó Franco Colapinto el receso y cómo se prepara para volver a la Fórmula 1

El joven piloto de Alpine mostró en sus redes cómo alternó descanso y preparación en la previa a la etapa final de la temporada.

Hace 1 Hs

El parate obligado de agosto en la Fórmula 1 también alcanzó a Franco Colapinto. Durante estas semanas, el reglamento impide que pilotos, escuderías y personal técnico desarrollen actividades, lo que transforma al receso en una pausa total antes de encarar la segunda parte del calendario.

La cuenta regresiva terminó y desde este lunes Alpine volverá a encender motores con la mira puesta en el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará en Zandvoort; el trazado histórico junto al Mar del Norte, a escasos kilómetros de Ámsterdam.

Cómo vivió Colapinto el receso que tuvo la Fórmula 1

Lejos de una desconexión absoluta, el argentino aprovechó el tiempo libre para sostener la preparación física. Se lo vio en sesiones de ciclismo, jugando pádel y hasta sobre motos de agua. En redes sociales compartió además instantes de ocio con amigos en un barco y distintos paisajes costeros.

Uno de los videos que publicó llamó la atención en las últimas horas. Se lo observa ejercitando el cuello, un trabajo indispensable para resistir las fuertes cargas de la fuerza G que aparecen en plena carrera.

Con humor, Colapinto dejó un mensaje que resume sus sensaciones: “Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones, que empiecen las carreras, ¡dale, loco!”, lanzó.

Lo que viene en la máxima categoría del automovilismo

El calendario ingresa en su recta final con 10 competencias por delante. El piloto nacido en Pilar tendrá la oportunidad de seguir acumulando experiencia y, sobre todo, de mostrar sus condiciones con la expectativa de ganarse un lugar más firme dentro del mundo de la Fórmula 1, en un futuro que todavía se mantiene abierto rumbo a 2026.

