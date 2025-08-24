Cómo pasó Franco Colapinto el receso y cómo se prepara para volver a la Fórmula 1

Lo que viene en la máxima categoría del automovilismo

El calendario ingresa en su recta final con 10 competencias por delante. El piloto nacido en Pilar tendrá la oportunidad de seguir acumulando experiencia y, sobre todo, de mostrar sus condiciones con la expectativa de ganarse un lugar más firme dentro del mundo de la Fórmula 1, en un futuro que todavía se mantiene abierto rumbo a 2026.