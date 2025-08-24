Su pasión por Atlético Tucumán lo delató: atraparon a un prófugo cuando intentaba entrar al estadio

Un hombre de 47 años fue detenido en Tucumán en el marco del operativo Tribuna Segura, cuando intentaba ingresar al estadio José Fierro. Sobre él pesaba una orden de captura por robo agravado.
Detuvieron a un prófugo en el estadio José Fierro
El procedimiento fue realizado por agentes del I Distrito Urbano, quienes estaban abocados a las tareas de prevención y seguridad en las inmediaciones del estadio de fútbol.
Durante el control, los efectivos procedieron a verificar los datos del imputado a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Allí confirmaron que sobre el hombre pesaba una orden de captura y detención en el marco de una causa por participación criminal en robo agravado.
El prófugo quedó a disposición de la Justicia
Tras la detección, el individuo fue trasladado a la Comisaría Quinta, donde quedó a disposición de la Justicia. La medida fue avalada por las autoridades judiciales, que convalidaron el procedimiento policial.
El operativo Tribuna Segura continúa siendo una herramienta clave en la prevención de delitos y en la identificación de prófugos que intentan ingresar a espectáculos deportivos en todo el país.