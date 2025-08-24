Secciones
Agenda de TV del domingo: ¿A qué hora juegan Real Madrid, Boca Juniors y Racing Club?

Se completa la fecha en la Premier League, la Serie A y LaLiga. Además, se juega la primera ronda del US Open.

ENVIÓN. Boca Juniors volvió al triunfo en Mendoza y buscará seguir remontando la temporara. ENVIÓN. Boca Juniors volvió al triunfo en Mendoza y buscará seguir remontando la temporara. FOTO TOMADA DE X.COM/BOCAJRSOFICIAL
Mundial de Vóley Femenino

9.30: Estados Unidos-Argentina (DSports)

9.30: Brasil-Francia (DSports)

Procar 4000 en Concepción del Uruguay

10: Carrera (TyC Sports)

Premier League

10: Crystal Palace-Nottingham Forest (ESPN)

10: Everton-Brighton (Disney+)

12.30: Fulham-Manchester United (ESPN)

Ligue 1 de Francia

10: Lorient-Rennes (ESPN 4)

12.15: Le Havre-Lens (Disney+)

12.15: Racing Estrasburgo-Nantes (ESPN 4)

12.15: Toulouse-Brest (Disney+)

15.45: Lille-Monaco (Disney+)

Bundesliga

10.30: Mainz-Colonia (ESPN 2)

12.30: Borussia Monchengladbach-Hamburgo (Disney+)

Turismo Pista en Buenos Aires

11.25: Carrera (TV Pública)

Eredivisie

11.30: Ajax-Heracles Almelo (Disney+)

Liga de España

12: Osasuna-Valencia (DSports)

14.30: Villarreal-Girona (DSports)

14.30: Real Sociedad-Espanyol (ESPN 4)

16.30: Real Oviedo-Real Madrid (ESPN)

US Open

12.30: Primera Ronda (ESPN 2)

13.30: Primera Ronda (Disney+)

16.30: Primera Ronda (ESPN 4)

20: Primera Ronda (ESPN 2 y 4)

Torneo Metropolitano de hockey femenino

13: Banco Provincia-Santa Bárbara (Disney+)

Primera Nacional

13: Colegiales-Patronato  (TyC Sports)

14: Almirante Brown-Gimnasia (J) (TyC Sports)

15.30: Deportivo Madryn-Gimnasia y Tiro (TyC Sports Play)

15.30: Deportivo Maipú-Los Andes (TyC Sports Play)

15.30: Mitre (SdE)-San Telmo (TyC Sports Play)

15.30: Temperley-Defensores de Belgrano (TyC Sports Play)

15.30: Defensores Unidos-Estudiantes (RC) (TyC Sports Play)

16.30: Racing (C)-Almagro (TyC Sports Play)

16.30: Chaco For Ever-Agropecuario (TyC Sports Play)

Serie A

13.30: Como-Lazio (Disney+)

13.30: Cagliari-Fiorentina (Disney+)

15.45: Atalanta-Pisa (Disney+)

15.45: Juventus-Parma (Disney+)

Turismo Carretera en Buenos Aires

 13.30: Carrera (TV Pública)

Liga Profesional Argentina

14: Unión-Huracán (ESPN Premium)

16.15: Argentinos Jrs-Racing (ESPN Premium)

18.15: Boca-Banfield (TNT Premium)

Torneo Metropolitano de hockey masculino

15: San Martin-Banfield (Disney+)

Americup

16.10: Argentina-República Dominicana (DSports / TyC Sports)

18.40: Bahamas-Brasil (DSports 2)

21.40: Colombia-Nicaragua (DSports 2)

23.55: Uruguay-Estados Unidos (DSports 2)

Torneo Federal A

16.45: San Martín (M)-Huracán Las Heras (DSports)

MLB (Major League Baseball)

20: New York Yankees-Boston Red Sox (ESPN 3)

