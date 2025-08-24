Agenda de TV del domingo: ¿A qué hora juegan Real Madrid, Boca Juniors y Racing Club?

Mundial de Vóley Femenino
9.30: Estados Unidos-Argentina (DSports)
9.30: Brasil-Francia (DSports)
Procar 4000 en Concepción del Uruguay
10: Carrera (TyC Sports)
Premier League
10: Crystal Palace-Nottingham Forest (ESPN)
10: Everton-Brighton (Disney+)
12.30: Fulham-Manchester United (ESPN)
Ligue 1 de Francia
10: Lorient-Rennes (ESPN 4)
12.15: Le Havre-Lens (Disney+)
12.15: Racing Estrasburgo-Nantes (ESPN 4)
12.15: Toulouse-Brest (Disney+)
15.45: Lille-Monaco (Disney+)
Bundesliga
10.30: Mainz-Colonia (ESPN 2)
12.30: Borussia Monchengladbach-Hamburgo (Disney+)
Turismo Pista en Buenos Aires
11.25: Carrera (TV Pública)
Eredivisie
11.30: Ajax-Heracles Almelo (Disney+)
Liga de España
12: Osasuna-Valencia (DSports)
14.30: Villarreal-Girona (DSports)
14.30: Real Sociedad-Espanyol (ESPN 4)
16.30: Real Oviedo-Real Madrid (ESPN)
US Open
12.30: Primera Ronda (ESPN 2)
13.30: Primera Ronda (Disney+)
16.30: Primera Ronda (ESPN 4)
20: Primera Ronda (ESPN 2 y 4)
Torneo Metropolitano de hockey femenino
13: Banco Provincia-Santa Bárbara (Disney+)
Primera Nacional
13: Colegiales-Patronato (TyC Sports)
14: Almirante Brown-Gimnasia (J) (TyC Sports)
15.30: Deportivo Madryn-Gimnasia y Tiro (TyC Sports Play)
15.30: Deportivo Maipú-Los Andes (TyC Sports Play)
15.30: Mitre (SdE)-San Telmo (TyC Sports Play)
15.30: Temperley-Defensores de Belgrano (TyC Sports Play)
15.30: Defensores Unidos-Estudiantes (RC) (TyC Sports Play)
16.30: Racing (C)-Almagro (TyC Sports Play)
16.30: Chaco For Ever-Agropecuario (TyC Sports Play)
Serie A
13.30: Como-Lazio (Disney+)
13.30: Cagliari-Fiorentina (Disney+)
15.45: Atalanta-Pisa (Disney+)
15.45: Juventus-Parma (Disney+)
Turismo Carretera en Buenos Aires
13.30: Carrera (TV Pública)
Liga Profesional Argentina
14: Unión-Huracán (ESPN Premium)
16.15: Argentinos Jrs-Racing (ESPN Premium)
18.15: Boca-Banfield (TNT Premium)
Torneo Metropolitano de hockey masculino
15: San Martin-Banfield (Disney+)
Americup
16.10: Argentina-República Dominicana (DSports / TyC Sports)
18.40: Bahamas-Brasil (DSports 2)
21.40: Colombia-Nicaragua (DSports 2)
23.55: Uruguay-Estados Unidos (DSports 2)
Torneo Federal A
16.45: San Martín (M)-Huracán Las Heras (DSports)
MLB (Major League Baseball)
20: New York Yankees-Boston Red Sox (ESPN 3)