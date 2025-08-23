“Es un resultado merecido, fuimos protagonistas”: la reflexión de Lucas Pusineri tras el 3-0 a Talleres

“Es muy grato hablar después de un resultado contundente y buscado. Lo encontramos y eso es positivo porque en el primer tiempo demostramos la superioridad y eso vale mucho, frente a un rival al que pudimos atacar verticalmente. Todo el esfuerzo que hizo el grupo fue alentador, porque veníamos de dos viajes complicados”, dijo Lucas Pusineri una vez consumado el 3-0 de Atlético Tucumán sobre Talleres.