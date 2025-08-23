Secciones
DeportesFútbol

“Es un resultado merecido, fuimos protagonistas”: la reflexión de Lucas Pusineri tras el 3-0 a Talleres

El técnico analizó el triunfo y aseguró que el equipo atraviesa un momento de crecimiento.

“Es un resultado merecido, fuimos protagonistas”: la reflexión de Lucas Pusineri tras el 3-0 a Talleres Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
23 Agosto 2025

“Es muy grato hablar después de un resultado contundente y buscado. Lo encontramos y eso es positivo porque en el primer tiempo demostramos la superioridad y eso vale mucho, frente a un rival al que pudimos atacar verticalmente. Todo el esfuerzo que hizo el grupo fue alentador, porque veníamos de dos viajes complicados”, dijo Lucas Pusineri una vez consumado el 3-0 de Atlético Tucumán sobre Talleres.

“Esto es merecido para nosotros, asumimos el compromiso de ser protagonista y más allá del resultado parcial mantuvimos la actitud y manejamos bien las acciones del partido. Los esfuerzos conjuntos hacen que el punto en Junín se valore mucho más”, manifestó el DT respecto al 2-2 conseguido la semana pasada en condición de visitante.

Además, elogió a Nicolás Laméndola. “Es un jugador importante para nosotros, hoy nos pone contento su nivel, ojalá se siga entregando como lo hace; el grupo lo apoya y eso también es clave”, finalizó.

Temas Club Atlético Talleres de CórdobaLucas PusineriClub Atlético TucumánAtlético TucumánTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Recuperá el verde de tu pasto con este objeto que todos tienen en casa
1

Recuperá el verde de tu pasto con este objeto que todos tienen en casa

Dormir bien después de los 60: la clave silenciosa para vivir más y mejor
2

Dormir bien después de los 60: la clave silenciosa para vivir más y mejor

¿Qué es el Thermomix, el robot de cocina que ha sobrevivido 50 años y se volvió viral?
3

¿Qué es el Thermomix, el robot de cocina que ha sobrevivido 50 años y se volvió viral?

Tu piel, un espejo de tu salud: qué revelan los cambios en su apariencia
4

Tu piel, un espejo de tu salud: qué revelan los cambios en su apariencia

NBA 2K26 para PlayStation 5 eleva la experiencia con realismo, atmósfera de estadio y novedades de presentación
5

NBA 2K26 para PlayStation 5 eleva la experiencia con realismo, atmósfera de estadio y novedades de presentación

Estos son los ejercicios más efectivos para bajar la presión arterial, según la ciencia
6

Estos son los ejercicios más efectivos para bajar la presión arterial, según la ciencia

Más Noticias
¿Cómo se creó la receta del Chocolate Dubái, el postre más viral del mundo?

¿Cómo se creó la receta del Chocolate Dubái, el postre más viral del mundo?

Caminos del Papa León XIV: la nueva apuesta del Perú para promover el turismo cultural y religioso

Caminos del Papa León XIV: la nueva apuesta del Perú para promover el turismo cultural y religioso

¿Por qué sacamos los pies de las sábanas al dormir? la psicología detrás de un hábito común

¿Por qué sacamos los pies de las sábanas al dormir? la psicología detrás de un hábito común

Estos son los ejercicios más efectivos para bajar la presión arterial, según la ciencia

Estos son los ejercicios más efectivos para bajar la presión arterial, según la ciencia

NBA 2K26 para PlayStation 5 eleva la experiencia con realismo, atmósfera de estadio y novedades de presentación

NBA 2K26 para PlayStation 5 eleva la experiencia con realismo, atmósfera de estadio y novedades de presentación

Tu piel, un espejo de tu salud: qué revelan los cambios en su apariencia

Tu piel, un espejo de tu salud: qué revelan los cambios en su apariencia

Ojeras: por qué aparecen y cómo hacer para eliminar las sombras debajo de los ojos

Ojeras: por qué aparecen y cómo hacer para eliminar las sombras debajo de los ojos

Por qué jóvenes en China pagan para ir a oficinas y fingir que trabajan

Por qué jóvenes en China pagan para ir a oficinas y fingir que trabajan

Comentarios