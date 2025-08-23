“Es un resultado merecido, fuimos protagonistas”: la reflexión de Lucas Pusineri tras el 3-0 a Talleres

“Es muy grato hablar después de un resultado contundente y buscado. Lo encontramos y eso es positivo porque en el primer tiempo demostramos la superioridad y eso vale mucho, frente a un rival al que pudimos atacar verticalmente. Todo el esfuerzo que hizo el grupo fue alentador, porque veníamos de dos viajes complicados”, dijo Lucas Pusineri una vez consumado el 3-0 de Atlético Tucumán sobre Talleres.
“Esto es merecido para nosotros, asumimos el compromiso de ser protagonista y más allá del resultado parcial mantuvimos la actitud y manejamos bien las acciones del partido. Los esfuerzos conjuntos hacen que el punto en Junín se valore mucho más”, manifestó el DT respecto al 2-2 conseguido la semana pasada en condición de visitante.
Además, elogió a Nicolás Laméndola. “Es un jugador importante para nosotros, hoy nos pone contento su nivel, ojalá se siga entregando como lo hace; el grupo lo apoya y eso también es clave”, finalizó.