La Pizarra de la política

“Políticas claras y de justicia social”
El gobernador Osvaldo Jaldo, candidato a diputado por el frente “Tucumán Primero”, encabezó un encuentro con dirigentes gremiales en el complejo de Suterh, en El Cadillal. Asistieron representantes de la CGT, de Las 62 Organizaciones Peronistas, y de gremios privados y estatales. “Hoy, el tema de la desocupación es muy preocupante para cada secretario gremial. El cierre de fábricas, de comercios, de pequeñas empresas, son temas presentes en todas las reuniones”, analizó Jaldo. Y, en alusión a las políticas nacionales, instó “a pensar en el 26 de octubre, que es la posibilidad que nos da la democracia para revertir determinadas situaciones”. La agenda del tranqueño estuvo cargada de actividades. También estuvo en barrio Independencia (circuito 18), donde se llevó adelante una capacitación sobre la Boleta Única de Papel organizada por el espacio Multiplicar Lealtad. “El voto al frente Tucumán Primero es la herramienta que nos permitirá seguir defendiendo a los más vulnerables, apoyar a nuestros jubilados, cuidar a nuestros niños, asistir a las personas con discapacidad y luchar contra las adicciones, siempre de la mano de políticas claras y de justicia social”, marcó. Jaldo estuvo junto a integrantes de la lista oficial: la diputada Gladys Medina, el senador Juan Manzur, la legisladora Carolina Vargas Aignasse y el vicegobernador Miguel Acevedo. También asistieron el ministro del Interior, Darío Monteros, y la intendenta Rossana Chahla. En Famaillá, en tanto, los hermanos José y Enrique Orellana, junto a la senadora Sandra Mendoza y la diputada Elia Fernández de Mansilla, encabezaron un acto de cara a la campaña en ese distrito.
“Un aparato estatal sin precedentes”
El candidato a diputado por La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, cuestionó el mensaje del peronismo en el acto que encabezó Jaldo en el circuito 18. “El desafío de sacar adelante a nuestra provincia nos exige más compromiso que nunca. Nos enfrentamos a un sistema político y a un aparato estatal sin precedentes. Más convencido que nunca: ‘es a todo o nada, no podemos volver al pasado’”, expresó el dirigente en sus redes sociales. Además, en otro comentario, abordó la polémica registrada en Las Cejas, donde ex trabajadores de la comuna acusan a la delegada de haberles retenido las tarjetas de débito y parte de sus haberes. “Pobreza estructural, indigencia, aprietes, sometimiento y degradación total del entorno, son algunos aspectos que forman parte del día a día en algunas comunas de Tucumán”, reprochó Pelli.
“Los municipios están asfixiados”
El candidato a diputado nacional por “Unidos por Tucumán”, Roberto Sánchez, estuvo en el acto de apertura de la calle 24 de Septiembre de Concepción, y acompañó al intendente Alejandro Molinuevo en una semana marcada por las polémicas con el Gobierno provincial. “Cuando el dinero de los contribuyentes es bien administrado, los resultados se ven”, expresó el referente de la UCR. Además, en sus redes, Sánchez cargó contra las políticas de la Casa del Gobierno hacia los distritos locales. “Los municipios en Tucumán están asfixiados porque el dinero que recibe Jaldo del tesoro nacional por coparticipación, queda ‘encallado’ en la Gobernación”, afirmó el radical.