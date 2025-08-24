La Pizarra de la política

“Políticas claras y de justicia social”

El gobernador Osvaldo Jaldo, candidato a diputado por el frente “Tucumán Primero”, encabezó un encuentro con dirigentes gremiales en el complejo de Suterh, en El Cadillal. Asistieron representantes de la CGT, de Las 62 Organizaciones Peronistas, y de gremios privados y estatales. “Hoy, el tema de la desocupación es muy preocupante para cada secretario gremial. El cierre de fábricas, de comercios, de pequeñas empresas, son temas presentes en todas las reuniones”, analizó Jaldo. Y, en alusión a las políticas nacionales, instó “a pensar en el 26 de octubre, que es la posibilidad que nos da la democracia para revertir determinadas situaciones”. La agenda del tranqueño estuvo cargada de actividades. También estuvo en barrio Independencia (circuito 18), donde se llevó adelante una capacitación sobre la Boleta Única de Papel organizada por el espacio Multiplicar Lealtad. “El voto al frente Tucumán Primero es la herramienta que nos permitirá seguir defendiendo a los más vulnerables, apoyar a nuestros jubilados, cuidar a nuestros niños, asistir a las personas con discapacidad y luchar contra las adicciones, siempre de la mano de políticas claras y de justicia social”, marcó. Jaldo estuvo junto a integrantes de la lista oficial: la diputada Gladys Medina, el senador Juan Manzur, la legisladora Carolina Vargas Aignasse y el vicegobernador Miguel Acevedo. También asistieron el ministro del Interior, Darío Monteros, y la intendenta Rossana Chahla. En Famaillá, en tanto, los hermanos José y Enrique Orellana, junto a la senadora Sandra Mendoza y la diputada Elia Fernández de Mansilla, encabezaron un acto de cara a la campaña en ese distrito.