Guía para salir: qué hay para hacer este domingo 24 de agosto en Tucumán

Coordinado por el Payaso Volantín (Bernardo Brunetti) y la Payasa Pirucha Pérez (Verónica Pérez Luna), se realizará hoy el segundo encuentro “Les payases también pensamos”, desde las 19 en el Museo de la UNT (MUNT, San Martín 1.545), organizado por la plataforma Mujeres Que Hacen Teatro. El objetivo es generar un espacio para el juego, la improvisación y la reflexión sobre el arte del clown dentro de un mundo capitalista y también para crear poesía y el humor en encuentro con el público, que será recibido por Tuquito y Yunguita, con su show a la gorra. El evento contará con el registro audiovisual de Alina Wainziger para su posterior difusión y formará parte del Archivo de la Plataforma. María Elena González, Evi Zunz, Sergio Dominguez Reynoso, Maco Santucho y Pablo Mellace (foto) estarán por Tucumán, y desde Jujuy vendrán Fabiola Vilte e Iván Santos Vega.