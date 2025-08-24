Guía para salir: qué hay para hacer este domingo 24 de agosto en Tucumán

Museo de la UNT
“Les payases también pensamos”
Coordinado por el Payaso Volantín (Bernardo Brunetti) y la Payasa Pirucha Pérez (Verónica Pérez Luna), se realizará hoy el segundo encuentro “Les payases también pensamos”, desde las 19 en el Museo de la UNT (MUNT, San Martín 1.545), organizado por la plataforma Mujeres Que Hacen Teatro. El objetivo es generar un espacio para el juego, la improvisación y la reflexión sobre el arte del clown dentro de un mundo capitalista y también para crear poesía y el humor en encuentro con el público, que será recibido por Tuquito y Yunguita, con su show a la gorra. El evento contará con el registro audiovisual de Alina Wainziger para su posterior difusión y formará parte del Archivo de la Plataforma. María Elena González, Evi Zunz, Sergio Dominguez Reynoso, Maco Santucho y Pablo Mellace (foto) estarán por Tucumán, y desde Jujuy vendrán Fabiola Vilte e Iván Santos Vega.
Stand up
Humor en la vecindad
Antidomingo es la propuesta que presenta La Vecindad, el espacio que une a los barrios de La Ciudadela y el Abasto (Libertad y Las Piedras). Con entrada a la gorra, esta tarde desde las 19 habrá stand up con Juliana González y el Pollo Svetliza y su humor de observación. En el lugar habrá además música, arte y juegos.
Folclore
Propuestas en dos espacios
El folclore tiene una propuesta de lujo este mediodía en el bar El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501), con la presencia de Juan Falú -foto- y su repertorio de canciones propias y clásicos norteños. También sonarán zambas y chacareras desde las 13, en La Casa de Yamil (España 153), con Gabriel Sánchez y Los Cumpa.
Música en vivo
Rock y jazz
La banda estadounidense de punk rock Green Day es considerado uno de los grupos más influyentes del género de los últimos 30 años. Sus creaciones serán interpretadas hoy por los tucumanos de Deen Grey desde las 21.30 en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con entrada libre. A Boris Restó (San Juan 1.131) volverá la música con la presencia de Living Jazz Trío y su versión de standars del género.