Cartas de lectores II: “Nulidades”
Hace 3 Hs

La opinión pública de la cual se nutre el sistema republicano de gobierno, se siente sacudida, como lo fuera hace poco con el caso denominado Libra, aún sin esclarecer, con el tema de un supuesto pedido y negociado con medicamentos en un área tan sensible como es la discapacidad. Se menciona, entre otros -porque las ramificaciones son grandes- a la hermana del Presidente, Karina, a “Lule” Menem y a su primo, presidente de la Cámara legislativa, Martín Menem, de cobrar coimas, etc. LA GACETA da nota de esta famosa droguería a instalarse en Tucumán con excepciones impositivas, durante el gobierno de Manzur y presidente de la legislatura Jaldo. Que el presidente que vino a combatir la corrupción de los otros -que sí las hubo- y que agravió al Congreso e insultó a dirigentes políticos, calificándolos de degenerados, no haya abierto la boca, ni siquiera haya pedido, por decoro, el apartamento de funcionarios, me trae a mi memoria cómo cambiaron los tiempos. Arturo Illia, uno de los presidentes más honestos que tuvimos, dijo: “con la salud no se juega”. Les sugiero a los políticos que digan algo, recordándoles lo que dijera el jurista brasileño Ruy Barbosa: “nulidades”.

José Luis Avignone                                                        

Marcos Paz 922 S. M. de Tucumán

