Cartas de lectores: rutas tucumanas

Las rutas, una arista ensangrentada del desinterés de la política tucumana. Realidades: Geográfica: la provincia de Tucumán es la de menor superficie del país, con lo que las longitudes a unir son también las más cortas del país, por lo que la demanda económica es pequeña. Demográfica 1: que la población se encuentra en crecimiento desde los inicios de la historia, por lo que la infraestructura vial (entre otras) debería acompañar el mismo desarrollo, lo que quiere decir que para mantener el nivel de servicio no es suficiente solamente mantener, sino que se deben hacer obras nuevas, en caso contrario la población vive en peores condiciones. Demográfica 2: la densidad poblacional y el PBI provincial por superficie es de los más altos del país, la presión fiscal no se queda atrás, por lo que los recursos son altos. Comparativa: todas las provincias que rodean a Tucumán han recibido de una u otra forma similares ingresos de parte de la nación y en los últimos 20 años al menos, han ampliado su red pavimentada y mantenido mejor sus rutas y ciudades. Uniendo todo esto se puede decir, sin temor a equivocarse, que tenemos una necesidad muy grande (se puede ver en la cantidad de siniestros y víctimas de los mismos) de muy poco, muchos recursos comparativos a la demanda y que en las provincias vecinas, con menos recursos, con los mismos gobiernos anteriores hicieron mucho más, de esto surge la pregunta: ¿por qué? Y una única respuesta: -no les importa. En lo que respecta a obras viales, capacidad de tránsito, transporte y seguridad vial el poder ejecutivo es prácticamente inexistente ya que las obras que se hicieron son ampliamente menores a las necesarias para el mantenimiento de la red, ni hablar que la misma debería ser mayor. Ejecutivo es el que ejecuta, produce algo de manera cierta, la ejecución de algo es independiente de una promesa o pretensión, de hecho es también quien busca los recursos para hacer esa acción. Poder ejecutivo viene de dicha palabra y, la falta de acciones reales, ciertas y tangibles o al menos de tendencia implica que dicho poder no está siendo utilizado o sería inexistente. Es increíble que en el acceso sur haya, hace dos años, construidas las columnas de un puente vial que grita por ser terminado para: llegar a casa, llegar al médico, al trabajo, ni hablar de no matarnos. Es increíble que los vecinos tengamos que encomendarnos a Dios para cruzar una avenida, Solano Vera, Camino del Perú entre otras. Es increíble que nuestros abuelos hayan dejado espacio en la avenida América para que sea de doble calzada y se haya construido solo una y quede el espacio inservible como si no lo necesitásemos, y esperemos 10 minutos una cola que está llegando a 500 o 600 metros. Es increíble que este el proyecto de una circunvalación, digno de créditos internacionales y haya quedado en algún cajón de algún escritorio y que la gente sufra todos los días el tránsito. Solicito que el Poder Ejecutivo haga lo que tiene que hacer.