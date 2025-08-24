Secciones
Yerba Buena: dos propuestas con acceso libre para disfrutar este domingo
Hace 3 Hs

Esta tarde, desde las 16 y en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850) se presentará el libro infantil “Las travesuras de Pompón”, escrito por Cipe Katz y editado por Tucma Editorial. La autora relata las tiernas y divertidas  aventuras de un simpático perrito. La actividad se realiza en el Día del Lector, en conmemoración del nacimiento en 1899 de Jorge Luis Borges y para promover la lectura como una actividad fundamental para el desarrollo cultural y personal. 

Por aparte, desde las 18 y en el patio central del Yerba Buena Shopping (Lobo de la Vega y avenida Aconquija) Nino Aredez y Antonio Hernáez harán un repertorio musical internacional. Ambas propuestas son con acceso gratuito.

