Yerba Buena: dos propuestas con acceso libre para disfrutar este domingo

Esta tarde, desde las 16 y en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850) se presentará el libro infantil “Las travesuras de Pompón”, escrito por Cipe Katz y editado por Tucma Editorial. La autora relata las tiernas y divertidas aventuras de un simpático perrito. La actividad se realiza en el Día del Lector, en conmemoración del nacimiento en 1899 de Jorge Luis Borges y para promover la lectura como una actividad fundamental para el desarrollo cultural y personal.