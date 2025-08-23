San Martín ya conoce al juez de un partido que puede acercarlo a los primeros puestos

San Martín de Tucumán disfruta del envión anímico tras superar a Deportivo Maipú, pero ya piensa en lo que se viene. El próximo lunes, desde las 21.05, el equipo tendrá un nuevo examen cuando visite a All Boys en el estadio Malvinas Argentinas. El objetivo está claro: acercarse a los puestos de privilegio en la Zona A de la Primera Nacional.