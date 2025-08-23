San Martín ya conoce al juez de un partido que puede acercarlo a los primeros puestos

San Martín de Tucumán disfruta del envión anímico tras superar a Deportivo Maipú, pero ya piensa en lo que se viene. El próximo lunes, desde las 21.05, el equipo tendrá un nuevo examen cuando visite a All Boys en el estadio Malvinas Argentinas. El objetivo está claro: acercarse a los puestos de privilegio en la Zona A de la Primera Nacional.
Este compromiso corresponde a la fecha 28 del certamen y contará con la presencia de un juez ya conocido por el “Santo”. Desde la Asociación del Fútbol Argentino confirmaron que el árbitro designado será Javier Delbarba, quien estará acompañado por Federico Pomi y Nahuel Santanocito como asistentes, mientras que Gonzalo Creimermann cumplirá la función de cuarto árbitro.
El recuerdo más cercano de Delbarba dirigiendo a San Martín remite a la temporada pasada de la Primera Nacional. En esa oportunidad, el conjunto de La Ciudadela consiguió una valiosa victoria a domicilio frente a Quilmes por 2 a 1.
Nacido el 28 de octubre de 1988, Delbarba dio sus primeros pasos en el fútbol como jugador. Su etapa como mediocampista en Comunicaciones se extendió hasta 2007, momento en que decidió colgar los botines y orientar su carrera hacia el arbitraje.
El nuevo rumbo lo llevó a incorporarse a la estructura de la AFA en 2010. A partir de allí transitó un largo recorrido en divisiones menores, donde fue sumando experiencia y consolidando su estilo de conducción dentro de la cancha.
El presente del juez
Hoy, con continuidad en la segunda categoría del fútbol argentino, Delbarba atraviesa una etapa clave de crecimiento profesional.