El turf tucumano pone primera rumbo al Batalla de Tucumán

El caballo porteño He’s A Rockstar se destaca en el clásico de 2.000 metros, que sirve de preparación para el Gran Premio del 24 de septiembre.

¡LARGARON! Diez competencias de muy buen nivel se disputarán en el hipódromo tucumano.
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 2 Hs

El clásico “Rumbo al Batalla” se roba todas la miradas de la jornada turfística que se llevará a cabo en el hipódromo tucumano. El cotejo de 2.000 metros servirá de trampolín para el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, la carrera más esperada del año, que se disputará el 24 de septiembre.

Una yegua y siete caballos saldrán a la pista en la competencia que fue programada en el octavo turno (a las 18.20) y donde se destaca la presencia del porteño He’s A Rockstar. El pupilo de Francisco Muratore, que por primera vez será montado por José Alfredo Vizcarra, se encuentra radicado desde principio de año en Santiago del Estero. El hijo de Endorsement dejó una excelente impresión en su última salida a la pista, donde venció por medio cuerpo a Standartd en el excelente tiempo de 2’5”3/5 para los 2.000 metros. “No hay que desmerecer a ningún adversario, porque siempre hay sorpresas, pero por antecedentes He’s A Rockstar es el gran candidato. Es un caballo de jerarquía que ya enfrentó rivales más exigentes”, aseguró Vizcarra, dejando en claro que le tiene mucha confianza al alazán.

La tordilla Cima Himalaya, a la que Vizcarra dejó para montar a He’s A Rockstar, se perfila como la rival más exigente.

La jornada, que se iniciará a las 14 y contará con 10 carreras, tendrá otro cotejo jerárquico: el clásico “General José de San Martín”. El alazán Mock Joy, que viene de ganar la Carrera de las Estrellas, aparece como el principal candidato en la competencia de 1.400 metros.

Las 10 competencias que se disputarán son las siguientes:

PRIMERA CARRERA – 1.100 metros – 14:00 hs.

Premio: “BATALLA DE CHACABUCO”

CaballoPesoJockey
1NAYLA PLUS56Ángel Villegas
2GRAND CARO56Benjamín Ossan
3REINA RIYONA56William Chavez
4FOGOSA HIT56Jorge Aguirrez
5POLAQUITA LOVE56José Vizcarra
6CRAZY DANCE56Lucas Medina
Candidato: (5) POLAQUITA LOVE


SEGUNDA CARRERA – 1.300 metros – 14:35 hs.

Premio: “EL SANTO DE LA ESPADA”

CaballoPesoJockey
1GRAND SILVI54Héctor Suarez
2GRAND LUCRE57Benjamín Ossan
3DISTINTA CRAF57Julián Bethencourt
3aESTUDIAN54Francisco Brito
4GUESSING55Lucas Medina
5PIU RIMOUT54José Vizcarra
6BLESSED AGAIN52Walter Figueroa
Candidato: (2) GRAND LUCRE


TERCERA CARRERA – 1.300 metros – 15:10 hs.

Premio: “BATALLA DE MAIPU”

CaballoPesoJockey
1MURO ATLANTICO57Walter Figueroa
2TIRYON55Sergio Corbalán
3MUNDO DANIEL57Ángel Villegas
4SACA BRILLO57José Vizcarra
4aSECURITY JAN57Juan Romano
5GRAND PLUS57Pablo Alarcón
6RICHARD BHUR57Héctor Coronel
7VIENE FACIL55Ángel Vai
8TRUNACCI57Matías Rodríguez
9FURIOSO AMAZON57Francisco Brito
Candidato: (9) FURIOSO AMAZON


CUARTA CARRERA – 1.500 metros – 15:45 hs.

Premio: “REGIMIENTO DE GRANADEROS”

CaballoPesoJockey
1YODA54Ángel Villegas
2SWEET ELEMENTARY52Francisco Brito
3ENLOQUECEME52José Vizcarra
4STORM CHUCK54Ángel Vai
5THE REMOTE52Lucas Medina
6BALMAR56Facundo Navarro
Candidato: (3) ENLOQUECEME


QUINTA CARRERA – 800 metros – 16:20 hs.

Premio: “BOULOGNE SUR ME”

CaballoPesoJockey
1UN TERREMOTO56Jorge Aguirrez
2GURKHA56Héctor Alcayaga
3TAILGATE56Héctor Suarez
4WINSADAY56William Chavez
5NACHO SUN PRIZE56
6FUMIKOMI56José Vizcarra
7ISLAND OF LUCK56Marcos Navarro
8EL INDISCRETO56Facundo Navarro
9HERMANO DEL ALMA56Walter Figueroa
10SECURITY PREMIUM56
11RIO SEGURO56Benjamín Ossan
11aTWIN VIC56Francisco Brito
12SUPER CAUSE56Ángel Villegas
13LANDSLIDE RISK56
14DON AUGE56Pablo Alarcón
Candidato: (13) LANDSLIDE RISK


SEXTA CARRERA – 800 metros – 17:00 hs.

Premio: “YAPEYU”

CaballoPesoJockey
1EL MAIPUENSE56José Vizcarra
2THE GOLDEN GALLANT56Ángel Villegas
3LIVE TIME56Facundo Morán
4EL BARBA ROJA56Walter Marrades
5EMPERADOR RIDE56
6CRISETTE56Benjamín Ossan
7EL TABARIS56Héctor Coronel
8MIEL ESCONDIDA54Héctor Suárez
9LUCKY MARKET56
10VALID SAM56Francisco Brito
11SUPREMO PRIZE56Gonzalo Acosta
12LIGHT BLACK56Facundo Navarro
13CENTELLA BIG PRIZE56Cristian Caram
Candidato: (8) MIEL ESCONDIDA


SÉPTIMA CARRERA – 1.400 metros – 17:40 hs.

Clásico: “Gral. JOSÉ DE SAN MARTÍN”

CaballoPesoJockey
1PALE JOY54Facundo Morán
2MOCK JOY56Matías Rodríguez
3DON PIPER56Francisco Brito
4THE COACH56Héctor Suárez
5ALTRUISMO56José Vizcarra
Candidato: (2) MOCK JOY


OCTAVA CARRERA – 2.000 metros – 18:20 hs.

Clásico: “RUMBO AL BATALLA”

CaballoPesoJockey
1EVROS TAMA54Lucas Medina
2CIMA HIMALAYA55Héctor Suárez
3HE’S A ROCKSTAR58José Vizcarra
4CARO AMICI56Ángel Villegas
5FIN DEL MUNDO55Matías Rodríguez
6LORD TRIUMPH54Héctor Coronel
7BUENOS MUCHACHOS50Jorge Aguirrez
Candidato: (3) HE’S A ROCKSTAR


NOVENA CARRERA – 1.500 metros – 19:00 hs.

Premio: “EJÉRCITO DEL NORTE”

CaballoPesoJockey
1EUFEMIO57Dante Córdoba
2RADIO WAVES53Cristian Caram
3DISTINTO RIG57Walter Marrades
4LUCKY SHADOW57Facundo Morán
5COUBERT57
6GREEN SHOE53Jorge Aguirrez
7ZINZAN BROOKE56Héctor Suarez
8SMASHING MASTER56José Vizcarra
9NORTEÑO FOR SALE54Francisco Brito
10CANDY GATO54Walter Figueroa
Candidato: (7) ZINZAN BROOKE


DÉCIMA CARRERA – 1.200 metros – 19:40 hs.

Premio: “PASO DE LOS ANDES”

CaballoPesoJockey
1GRAND SILVERIO56Pablo Alarcón
2WIND VISION56
3GOOGLER56José Vizcarra
4SHOW GOES ON56Francisco Brito
5FURIOSO LIFE56
6MAJOR LIZARD56Raúl Valdez
7TIRA A BUENA54Ángel Villegas
8POR EL TRIUNFO56Matías Rodríguez
9VIKINS TERROR56Walter Figueroa
10MASTER ROBERTS TOP56Julián Bethencourt
11ARMY OF ME56
Candidato: (4) SHOW GOES ON


Comentarios