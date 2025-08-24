Secciones
“¿Esta vez será diferente?”, la consigna de laconferencia que dictará Juan Carlos de Pablo

Política y economía, de aquí en más.

Hace 4 Hs

Los días transcurren; la política intensifica sus grietas. La economía, en ese contexto, siente los efectos de un año electoral. Como dijo hace una semana a LA GACETA, en la Argentina no tiempo para aburrirse. Con esa consigna, esta semana llegará a esta ciudad el economista Juan Carlos de Pablo para dictar una conferencia: “¿Esta vez será diferente? Política y Economía de aquí en más”. La charla se realizará el miércoles, desde las 19, en el Hilton Garden Inn Tucumán (Miguel Lillo 365 de esta ciudad). Es organizada por Ricsa, AFB Avales SGR y por la Fundación del Tucumán. A raíz del agotamiento de los cupos, la conferencia será transmitida, vía streaming, por LA GACETA. De Pablo es consultor titular de DEPABLOCONSULT (juancarlosdepablo.com.ar) y director de Contexto, newsletter semanal. Columnista en La Nación y Revista Fortuna, se desempeña, además, como profesor de Introducción a la Economía en la Universidad de San Andrés y de Política Económica en UCEMA. Es autor de 55 libros. Desde hace más de cuatro décadas sigue cotidianamente la política económica argentina, material que vuelca en sus escritos, sus clases y sus conferencias. Licenciado en Economía (UCA), cursó estudios de doctorado en Economía en la Universidad de Harvard. Doctor Honoris Causa (UCEMA), es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

En una reciente entrevista concedida a nuestro diario, De Pablo afirmó que la gestión del presidente Javier Milei no pondrá en riesgo ni el ancla fiscal ni las reformas estructurales “por más que veamos estas pulseadas entre el peso y el dólar”.

Respecto del escenario de tasas elevadas con un dólar planchado, el economista contestó: “cuando tenés una avalancha contra el dólar por parte de un stock de pesos, no hay muchas alternativas. Parece que esto es lo que eligió el Gobierno para el corto plazo”.

